Видео: Путь Жириновского: восемь прививок и ковид

75-летний лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в тяжелом состоянии и с поражением легких до 75%, развившемся на фоне COVID-19. Как такое возможно с учетом, что ветеран российской политики, по его собственному признанию, восемь раз прививался от коронавируса?

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