Томиленко: В Беларуси в неволе находится 33 журналиста. Они отбывают реальные сроки за выполнение профессиональных обязанностей

Сегодня Международный день солидарности с Беларусью. А для нас, медийщиков, это прежде всего день солидарности с репрессированными журналистами и медиа.

По данным независимой Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), партнера Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), сейчас в неволе находится 33 представителя белорусских медиа! Наши коллеги отбывают реальные сроки заключения за выполнение профессиональных журналистских обязанностей:

Екатерина Андреева, журналистка телеканала “Белсат,” два года заключения;

Дарья Чульцова, журналистка телеканала “Белсат”, два года заключения;

Игорь Лосик, журналист и консультант “Радио Свобода”, 15 лет заключения;

Александр Ивулин, журналист издания “Трибуна”, два года заключения…

Десятки журналистов находятся в СИЗО в ожидании “судебных процессов”. Сотни работников СМИ вынуждены спасаться в Польше, Литве, Грузии, Украине и других странах. БАЖ официально запрещена в Беларуси. Глава БАЖ Андрей Бастунец живет в Литве, его заместитель Борис Горецкий организует белорусское журналистское общество в Киеве….

Журналисты важны! Сегодня наши белорусские коллеги показывают и нам, украинским журналистам, что свобода слова и права журналистов – это ценности, за защиту которых приходится платить высокую цену. Но если мириться с несправедливостью – это не о журналистике. Это о пропаганде.

Коллеги, держитесь! Для НСЖУ большая честь помогать вам в вашей борьбе за профессию и свои права. В конце 2020 года мы совместно с Польской ассоциацией журналистов подготовили специальный документальный рассказ “Я журналист! Почему вы меня бьете?” (интервью с 20 белорусскими журналистами, пострадавшими при освещении событий в Беларуси). Соавтором книги была Екатерина Андреева. Ее арестовали именно во время подготовки рукописи. Катя успела написать шесть интервью с коллегами и дописать автобиографическую историю. Финальные три рассказа дописывали уже другая белорусская журналистка и муж Кати Игорь Ильяш…

НСЖУ присоединялся и присоединяется к решениям вопросов с легализацией белорусских журналистов в Украине. Проводит информационные кампании солидарности. Присоединяется к мероприятиям БАЖ в Киеве, в частности, в ноябре прошлого года мы поддержали акцию памяти Павла Шеремета…

Поэтому естественно, что в 2021 году украинскую Национальную премию за защиту свободы слова НСЖУ вручил именно Белорусской ассоциации журналистов!

Сегодня – особый день. День, когда каждый украинский журналист должен сказать: “А что я сделал, чтобы поддержать белорусских коллег?” Можно поддержать средствами – посильную сумму перечислить независимым белорусским СМИ (часть из них работает в Украине и имеет гривневые счета). Можно поддержать словом – комментариями в социальных сетях, словами поддержки в мессенджерах в социальных сетях. Наши коллеги – это реальные люди с собственными профилями в Facebook, и им важно получать неравнодушные отзывы о своей работе и о своей профессиональной и гражданской позиции.

И Национальный союз журналистов Украины, и Европейская федерация журналистов – мы вместе с белорусскими коллегами! Журналисты важны! Правда с нами!

Источник: Sergiy Tomilenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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