Глава “Слуги народа” прокомментировала информацию о разоблачении на взятке депутата Киевсовета Трубицына

По мнению Шуляк, “это лишнее подтверждение факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы”.

Она заявила, что в партии ожидают “всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами”.

“Наша политическая команда обеспечила все необходимое для того, чтобы Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд были защищены от любых посягательств и имели твердый правовой фундамент”, – утверждает политик.

В то же время, по словам Шуляк, в партии считают, что политическая ответственность должна наступать гораздо быстрее, чем уголовная или административная.

“Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные. Именно поэтому я уже сегодня издала распоряжение о созыве, согласно ст. 9.1.4 устава партии, внеочередной конференции киевской городской организации политической партии “Слуга народа” для рассмотрения этого инцидента и принятия соответствующих решений в отношении Владислава Трубицына. Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой”, – написала политик.

https://www.facebook.com/el.shuliak/posts/4970469799683152

Контекст:

Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов сообщил 9 февраля, что НАБУ задержало на взятке Трубицына, а также его помощника. По информации Бутусова, сумма взятки составляет 1,26 млн грн. “Украинская правда” сообщила, что Трубицын скрылся от детективов на автомобиле, его разыскивают. “Детективы НАБУ сумели задержать его неофициального помощника Александра Коча”, – уточнили журналисты.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура проинформировала, что на взятке в 1,26 млн грн были разоблачены депутат Киевсовета и еще пять человек. По данным следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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