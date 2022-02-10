ДТП с Трухиным. В ГБР заявили, что дважды пытались получить у Нацполиции видео с камер патрульных

Об этом 9 февраля заявил директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, написала пресс-служба ведомства.

В Госбюро сообщили, что на маршруте, по которому ехал Трухин, установлено более тысячи камер наблюдения – на АЗС, автосалонах, жилых домах, опорах систем наблюдения органов местных властей. Следствие проанализировало 30 часов видеозаписи.

Из наиболее приближенных к моменту ДТП участков автодороги на камерах наблюдения зафиксировано, что за рулем автомобиля Audi A8 находился человек в одежде красного цвета.

“В то же время видеозаписи с камер наблюдения от указанного места до самого места совершения ДТП следователями ГБР не получены. Подрядная организация официально сообщила, что в связи с проведением ремонта автодороги и заменой дорожной инфраструктуры системы видеонаблюдения на этом участке были временно демонтированы”, – уточнили в сообщении.

Сухачев рассказал, что 25 августа прошлого года ГБР направило запрос в Нацполицию о предоставлении записей с видеорегистраторов полицейских, которые находились на месте ДТП. Однако ответа не получило.

“3 сентября следователь ГБР повторно, в том числе и по электронному адресу управления патрульной полиции, направил запрос о предоставлении записей с видеорегистраторов полицейских. 28 сентября, то есть почти через месяц с момента получения запроса, управлением патрульной полиции в городе Киеве предоставлен ответ о том, что 30-дневный срок хранения видеозаписей истек, в связи с чем они удалены”, – отметили в релизе.

После выхода расследования “Украинской правды”, в котором было показано видео с камеры патрульного, работавшего на месте ДТП, ГБР направило в НПУ письмо с просьбой провести служебную проверку по фактам отказа в предоставлении видеозаписей.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане “Лилея”.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года “Украинская правда” обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, “уже все произошло”. Кроме того, на записи Трухин обещает, что “поговорит” с главой МВД Денисом Монастырским.

Утром 2 февраля 2022 года, после публикации расследования “Украинской правды”, глава партии “Слуга народа” Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

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