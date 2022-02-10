Амнистированные боевики ИГ направились в США, Канаду и ЕС

Бывшие боевики террористической организации «Исламское государство» выезжают из Сирии в США, Канаду и страны ЕС, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

ЦПВС получил информацию о выезде за пределы Сирии «амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ». Речь идет о боевиках, которые прежде находились «в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья», передает РИА «Новости».

При этом боевики используют «поддельные паспорта с проставленными в них визовыми отметками», передает ТАСС.

Напомним, в январе террористическая организация «Исламское государство» атаковала тюрьму в районе города Хасеке в Сирии и освободила часть заключенных. США нанесли ряд авиаударов, чтобы «помочь» сирийским курдам, которые не смогли предотвратить побег, справиться с боевиками.