 

Амнистированные боевики ИГ направились в США, Канаду и ЕС

10.02.2022, 2:30, Новости дня
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Бывшие боевики террористической организации «Исламское государство» выезжают из Сирии в США, Канаду и страны ЕС, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

ЦПВС получил информацию о выезде за пределы Сирии «амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ». Речь идет о боевиках, которые прежде находились «в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья», передает РИА «Новости».

При этом боевики используют «поддельные паспорта с проставленными в них визовыми отметками», передает ТАСС.

Напомним, в январе террористическая организация «Исламское государство» атаковала тюрьму в районе города Хасеке в Сирии и освободила часть заключенных. США нанесли ряд авиаударов, чтобы «помочь» сирийским курдам, которые не смогли предотвратить побег, справиться с боевиками.



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