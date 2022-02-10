Псаки назвала учения РФ и Белоруссии эскалацией

Военные учения РФ и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Псаки отметила, что «все это происходит на границе» Украины и, «безусловно, беспокоит» США. Однако она «не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения». По ее словам, РФ пока «не предприняла шагов по деэскалации», передает ТАСС.

Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.