 

Псаки назвала учения РФ и Белоруссии эскалацией

10.02.2022, 2:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военные учения РФ и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Псаки отметила, что «все это происходит на границе» Украины и, «безусловно, беспокоит» США. Однако она «не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения». По ее словам, РФ пока «не предприняла шагов по деэскалации», передает ТАСС.

Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Армения оценила отношения с Россией

01.11 / Вассерман: В вопросах вакцинации нам надо отказаться от наследия горбачевской эпохи

24.10 / Участники акции «Сохраним лес» высадили 50 млн деревьев

01.01 / Майли Сайрус потеряла наряд и пела топлес на новогодней вечеринке. В сети опубликовали видео

11.01 / В Чехии в три раза сократили срок мужчине, которого обвиняли в войне против Украины на Донбассе

24.11 / Три сотрудника полиции Киева похитили львовянина и требовали $10 тыс.

22.07 / Организаторы Игр в Токио заявили о готовности провести Олимпиаду в условиях пандемии

17.06 / N-TV – тайфуны и пандемия привели к нехватке продовольствия в КНДР

17.01 / Ученый предположил плановую вакцинацию детей от коронавируса в России

08.05 / Производство «Спутника V» в Бразилии начнут без одобрения регулятора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика