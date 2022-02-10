«Рекорд» не выдержал цифр: Смольный предоставил спорный отчет об убранном снеге

Власти Петербурга заявили об успешной уборке города от снега и об утилизации рекордного количества осадков. Но такие «достижения» не сходятся с реальными фактами.

Правительство Северной столицы указывало, что город столкнулся с «аномальной зимой». Но эти данные не подтвердили синоптики. Зима проходит без особых природных явлений, только в декабре и январе выпало много осадков, количество которых, правда, все равно не критично.

Смольный заявлял и о переработке 3,334 миллиона кубометров снега. Но пункты приема не могли справиться с такой нагрузкой, так как в городе просто нет достаточного количества техники для перевозки снега. Глава комблага Василий Пониделко указывал, что ежедневно на улицы выходит около 1000 единиц техники. Но по словам некоторых экспертов, и этого количества не хватит, чтобы вывезти озвученный объем.

Если верить спорному отчету, то в день снегоуборочная техника должна перевозить на переработку примерно 47 тысяч кубометров снега. В среднем одна машина вмещает от 10 до 12 кубометров. Если учитывать все факторы, то при максимальной загрузке в день вывозится 36 кубометров снега одним грузовиком. Получается, по расчетам Комитета по благоустройству каждый день снег якобы вывозило 1304 грузовика.

Администрация губернатора Александра Беглова хвалится цифрами, которые предоставляют коммунальщики. Но в этих компаниях проходили обыски из-за недостоверных данных. На фоне «успешной» снегоуборочной кампании, дороги остаются нечищенными.