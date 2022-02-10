Амнуэль: Дуремар по-прежнему уверен, что его болотное царство-государство великое. Людишки его интересуют в основном только в призывном возрасте

“Царство Дуремара” (сказка для взрослых).

Кто такой Дуремар? Тем, кто забыл, напомню: это остроносый, с узко, плотно к носу посаженными маленькими бесцветными глазками персонаж из сказки Толстого “Буратино”, один из руководителей “кукол, которых дергают за нитки”. Он очень любит заниматься пиявками, отсиживаться в камышах и, как на заезженной пластинке, бубнить себе под нос одни и те же пропахшие нафталином бессмысленные тексты.

Увы, удивительно похожие на него иногда существуют не только в кино или в театре, и тем более не на иллюстрациях в книгах, они умудряются оседлать не только свою жизнь, но даже чужую, причем, к сожалению, многочисленную.

Некоторые радуются, что он не Карабас-Барабас, – и возможно, правы. Тот ярок, страшен, даже ужасен, черноус, а этот сер, мелок и гнусноват. Карабас не забудется, он будет в истории, как и другие самые страшные злодеи, которых человечество помнит, хотя это совсем не доставляет ему удовольствия. Просто чтобы, не дай бог, не повторить. Дуремар исчезнет, как только его портреты снимут со стен. Ни яркой мысли, ни яркого дела он не оставит, он на это не способен. Нельзя же считать ярким делом то, что ему удалось загадить своими ракетами и прочими военными игрушками чужой полуостров, активно пытаться погружать его в болото и делать все, чтобы люди наконец не осушили болото и не превратили его в цветущую долину. Когда случается что-то страшное или опасное, Дуремар сразу прячется в “камышах” и делает все, чтобы его никто не мог найти.

Но кто же или что же окружает и обслуживает Дуремара? Верноподданные. Жаба в каждом болоте имеет право быть и процветать. Своя зажравшаяся жаба – даже если ее называют на латинский манер RT-toad, она все равно всегда останется жабой и никогда не превратится в Василису Прекрасную. Надеется, что она может рассказать о водоемах с чистой водой, беспочвенно, она привыкла жить и славить именно зловонную жижу. Сколько ни будет разбрасывать обглоданные ею кости, никаких белых лебедей не поплывет. Более того, она уверена, что все другие должны жить в еще более гадком растворе ее сказок. Рядом с ней – временами в соседней луже, а временами и в том же болоте – живет тонкая пиявка. Знаменитая своей “пиявкорамой”. Ничего, кроме высасывания чужой крови, ну, в крайнем случае денег, его, как и ее, не интересует.

Поблизости обитает и головастик, знаменитый тем, что легко мигрирует и готов везде еженедельно твердить о полезности для жизни ядерного пепла, являющегося лучшим подтверждением намерения удобрить болото. Возможно, размер личинок, комаров и мух, которых он получает на съедение, действительно уверяет его, что в окружающей его липкой слизи вранья и фальсификаций выжить можно. Конечно, в плеяде этих пресмыкающихся в прямом, а не переносном смысле слова вольготно чувствуют себя “тянитолкай” супружеской пары скаповых и проеденный молью в разных краях, вечный, как водяной знаток анекдотов с бородой. Там же замечательно, как рыба в воде, чувствует себя и контуженный герой, готовый даже утереть плевок в лицо, памятуя, что зарплата вполне позволяет вольготно жить по принципу “плюнь в глаза – божья роса”.

Еще есть кто-то вроде “рыбы прилипалы”, хотя и утверждающий, что плавал и видал мир, но на самом деле никогда не отлипавший от проржавелого днища, под которым весь мир кажется грязным и только слив отходов с камбуза считается рогом изобилия. О постоянных набивших всем оскомину персонажах ежевечернего кружка любителей поквакать и поматериться даже вспоминать не хочется, как и об их массовых потугах в радиоэфирах. Короче, вот такие простейшие и ничтожные обслуживают Дуремара.

Ну а что Дуремар? Он по-прежнему уверен, что его болотное царство-государство великое. То, что запах болотный заставляет тех, у кого все хорошо с обонянием, уезжать, и желательно подальше, его не пугает. Людишки его интересуют в основном только в призывном возрасте. То, что его усилиями мир все глубже погружается в вязкую топь болота и вынужден ощущать его зловоние, падких до болотного злата и газа только подзадоривает.

При этом происходят странные вещи. С одной стороны, Дуремар очень боится Шамана. С другой стороны, подсаженный на шаманизм боится произносить вслух имя отравленного болотным газом и заточенного Навального, а теперь, судя по недавнему выступлению, еще и имя пока не отравленного, но активно запугиваемого президента Украины Зеленского. А намедни неожиданно, как заклинание, стал повторять, что он предлагал другому президенту Украины Порошенко политическое убежище. Видимо, что-то с памятью его стало и он спутал Порошенко и Януковича. Хотя, возможно, он кому-то о чем-то таким образом намекал? Ведь сколько ниточке разбоя ни виться, а конец всегда обязательно будет.

Чем больше он стремится, чтобы те, кто по воле истории оказались рядом с болотом, и жили бы по-болотному, тем больше они стремятся к чистому воздуху и чистой воде. Стремятся быть государствами и нациями, а не так, как уверен Дуремар и его послушные куклы, – недостранами и недонациями. Впрочем, чем чаще Дуремар обвиняет в этом другие государства и народы – тем больше он превращает свое именно в это. Но, видимо, об этом послушные ему и его другу шаманы им не рассказывают. Скорее всего, проплаченным шаманам, как и чревовещателям, тоже тепло в болотном царстве Дуремара и они надеются, что Дуремар и Кащей Бессмертный – это одно и то же лицо.

Источник: “ГОРДОН”

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