Шольц считает, что Россия поняла сообщение западных стран о санкциях в случае новой агрессии против Украины

“Мы согласны, что будем действовать вместе [c США] в вопросе санкций, которые должны быть приняты. Они очень хорошо подготовлены. Всякий раз, когда возникает ситуация, мы – Германия и США вместе, Европа и США, страны НАТО – в состоянии принять решение. Я думаю, это будет очень эффективно. Это также сообщение, которое было понято в России. Так что я думаю, что это реальный результат. Мы решили, что не будем публиковать весь перечень, и я думаю, что это имеет смысл… чтобы получить от него немного силы, что на самом деле невозможно измерить, что в него входит и что мы собираемся делать конкретно”, – сказал Шольц.

Он отметил, что Германия будет придерживаться “двойного” подхода, о котором договорились в Европейском союзе и в НАТО.

“С одной стороны, мы должны разъяснить готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах, в НАТО и Совете Россия – НАТО, в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, на двусторонней основе между США и Россией и, конечно, особенно в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить политическое решение. С другой стороны, мы должны интенсивно готовиться, чтобы иметь возможность действовать, если военная агрессия все же произойдет. Вместе мы четко даем понять России, что если произойдет агрессия, будут серьезные последствия”, – сказал канцлер.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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