 

Шольц считает, что Россия поняла сообщение западных стран о санкциях в случае новой агрессии против Украины

10.02.2022, 1:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы согласны, что будем действовать вместе [c США] в вопросе санкций, которые должны быть приняты. Они очень хорошо подготовлены. Всякий раз, когда возникает ситуация, мы – Германия и США вместе, Европа и США, страны НАТО – в состоянии принять решение. Я думаю, это будет очень эффективно. Это также сообщение, которое было понято в России. Так что я думаю, что это реальный результат. Мы решили, что не будем публиковать весь перечень, и я думаю, что это имеет смысл… чтобы получить от него немного силы, что на самом деле невозможно измерить, что в него входит и что мы собираемся делать конкретно”, – сказал Шольц.

Он отметил, что Германия будет придерживаться “двойного” подхода, о котором договорились в Европейском союзе и в НАТО. 

“С одной стороны, мы должны разъяснить готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах, в НАТО и Совете Россия – НАТО, в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, на двусторонней основе между США и Россией и, конечно, особенно в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить политическое решение. С другой стороны, мы должны интенсивно готовиться, чтобы иметь возможность действовать, если военная агрессия все же произойдет. Вместе мы четко даем понять России, что если произойдет агрессия, будут серьезные последствия”, – сказал канцлер.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / СБУ задержала украинского хакера, ограбившего американские и канадские банки

18.01 / Голикова оценила распространение «омикрона» в России

06.02 / Выведенный в космос в 2012 году индонезийский спутник упал на Землю

17.05 / Кабмин Украины уволил заместителей министров энергетики, экономики и инфраструктуры

20.08 / Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

09.10 / Ибрагимович вылечился от COVID-19

29.01 / В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским

22.12 / Песков отметил эмоциональное отношение Путина к акции «Елка желаний»

06.07 / Анонсировано открытие второго мобильного технопарка «Кванториум» в Новгородской области

02.02 / Восстановление экономики США окажется долгим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика