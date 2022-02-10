В Общественной палате обсудили проблемы патриотического воспитания молодежи

С точки зрения граждан, информации о реализации проекта «Патриотическое воспитание» недостаточно, сообщила председатель Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова на прошедшем в ОП обсуждении итогов реализации этого федерального проекта в 2021 году.

«Мы можем найти паспорт, но не можем найти полный план мероприятий, где можно поучаствовать или быть полезными. Граждан волнует вопрос подготовки кадров, специалистов сферы патриотического воспитания. Здесь очень важна история, которую правильно понимают ветеранские организации, по поводу взаимодействия разных патриотических организаций и образовательных организаций», – сказала Родионова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Родионовой, «общественная палата – это очень правильная площадка по поддержке и продвижению гражданских инициатив и надежный партнер органов государственной власти, что позволяет эффективно настроить многостороннюю коммуникацию».

О работе над проектом «Без срока давности» рассказал референт Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Романов, . В рамках проекта в регионах РФ возбуждаются уголовные дела о геноциде мирного населения СССР. Также объявлен конкурс сочинений. До 6 марта проходит региональный этап, а 7 марта стартует федеральный.

Первый заместитель секретаря ОП РФ, Герой РФ Вячеслав Бочаров призвал рассматривать программу патриотического воспитания вместе со Стратегией национальной безопасности, так как от обоих документов зависит безопасность России. При этом он указал, что Минпросвещения РФ не присылало разработанную им программу для обсуждения в ОП РФ. Отдельно Вячеслав Бочаров подчеркнул, что в документе не описана роль ветеранских организаций.

«Организационные недостатки должны быть исправлены, чтобы ветеранские организации не обивали пороги школ, а, напротив, приглашались. Если мы хотим, чтобы дети обладали нашими духовно-нравственными ценностями, мы должны сделать именно так, и работать в тесном взаимодействии», — сказал он.

Заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Валентина Шалашникова отметила, что в целевую аудиторию программы входят студенты, а для взаимодействия с ними необходимо учитывать, какая патриотическая воспитательная работа проводилась для них в школе. С этой точки зрения, добавила эксперт, Минпросвещения РФ проводит комплексную работу.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) принимает участие в реализации проекта «Патриотическое воспитание», создавая условия для развития взаимодействия между поколениями, вовлечения детей в социально-активную деятельность, вовлечения ветеранов в работу с молодым поколением, рассказал заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов. «Мне кажется, в федеральном проекте “Патриотическое воспитание” удалось найти подходы, которые позволили уйти от мероприятий реализации программы патриотического воспитания в проектную деятельность», — сказал он.

Напомним, федеральный проект «Патриотическое воспитание» направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности.