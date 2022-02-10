 

Сенаторы США не смогли договориться о санкциях против России

10.02.2022, 1:44, Новости дня
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Демократы в Сенате США не могут получить поддержку республиканцев по законопроекту о санкциях против России, так как республиканцы требуют более жесткого подхода к Москве, сообщают информационные агентства.

Республиканцы выступают против положения законопроекта о том, что санкции – особенно наиболее жесткие – могут быть введены только в случае «вторжения» РФ на Украину. Республиканцы призывают к «превентивным» санкциям, чтобы продемонстрировать поддержку Киева и «наказать» Россию за уже предпринятые действия, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Белый дом опасается, что «превентивные» санкции спровоцируют ответ Москвы и обострение ситуации вокруг Украины и убеждает демократов не пропускать инициативы республиканцев. В результате попытки согласовать общий законопроект продолжаются более месяца. В программе работы Сената до конца месяца голосование по нему не предусмотрено.

Глава американского государства Джо Байден может ввести санкции против РФ и без данного законопроекта, но в Белом доме полагают, что его принятие станет дополнительным «сдерживающим» элементом в отношении Москвы и продемонстрирует ей единство властей США.

Напомним, РФ неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».



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