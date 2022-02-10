 

НАСА объявило спутники Маска угрозой МКС

10.02.2022, 1:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Планы компании SpaceX Илона Маска увеличить число интернет-спутников Starlink на орбите угрожает безопасности МКС, заявило НАСА.

НАСА заявило об этом Федеральной комиссии США по коммуникациям в связи с планами SpaceX на запуск 30 тыс. спутников на низкую околоземную орбиту (сейчас их около 2 тысяч). НАСА считает, что в случае значительного увеличения аппаратов на низкой околоземной орбите безопасность МКС и «других аппаратов НАСА может быть скомпрометирована», передает РИА «Новости».

Указывается, что в случае реализации планов SpaceX аппараты компании «могут появляться на каждом снимке», сделанном наземными телескопами, работающими в рамках предупреждения столкновения Земли с астероидами. В результате будет оказан «негативный эффект на возможности по защите планеты от катастрофического столкновения». По мнению НАСА, аппараты SpaceX должны доказать способность автоматически избегать столкновений, а компании следует минимизировать их влияние на наблюдения за космосом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в российских регионах

18.10 / Саратовские врачи оценили состояние двух выброшенных матерью из окна девочек

04.01 / Росморречфлот раскрыл подробности о застрявшем во льдах Охотского моря судне

03.04 / ГБР расследует возможную госизмену со стороны Козака и Медведчука – нардеп

24.02 / Sony анонсировала новое игровое устройство

04.10 / Ткачук: За гражданами Украины, которые воюют с оккупантами, должны сохраняться место работы, должность и заработная плата

25.01 / Караулов: Путин не так смел, как кажется. Я следующий, кого он должен посадить или убить

11.10 / Захарова: РФ не играет на чувствах народов при обсуждении конфликта в Карабахе

11.06 / В США показали новую версию пикапа Ford F-150

20.07 / Израиль нанес авиаудар по Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика