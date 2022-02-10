НАСА объявило спутники Маска угрозой МКС

Планы компании SpaceX Илона Маска увеличить число интернет-спутников Starlink на орбите угрожает безопасности МКС, заявило НАСА.

НАСА заявило об этом Федеральной комиссии США по коммуникациям в связи с планами SpaceX на запуск 30 тыс. спутников на низкую околоземную орбиту (сейчас их около 2 тысяч). НАСА считает, что в случае значительного увеличения аппаратов на низкой околоземной орбите безопасность МКС и «других аппаратов НАСА может быть скомпрометирована», передает РИА «Новости».

Указывается, что в случае реализации планов SpaceX аппараты компании «могут появляться на каждом снимке», сделанном наземными телескопами, работающими в рамках предупреждения столкновения Земли с астероидами. В результате будет оказан «негативный эффект на возможности по защите планеты от катастрофического столкновения». По мнению НАСА, аппараты SpaceX должны доказать способность автоматически избегать столкновений, а компании следует минимизировать их влияние на наблюдения за космосом.