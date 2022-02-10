Жириновского госпитализировали с коронавирусом

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве, сообщают «Интерфакс», ТАСС, РИА Новости и РБК со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое. «Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. <…> В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней», — рассказал собеседник агентства.

Как пишет телеграм-канал Mash, Жириновский попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. По данным канала, у лидера ЛДПР поражено 50-75% легких. Информацию о серьезном поражении легких подтвердил и источник «Интерфакса».

При этом в пресс-службе фракции ЛДПР в ответ на запрос ТАСС прокомментировать сообщения СМИ утверждают, что Жириновский продолжает работать и чувствует себя хорошо.

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В декабре прошлого года в эфире радио «Комсомольская правда» Жириновский утверждал, что сделал уже восемь прививок от коронавируса. «Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», — уверил политик. Он говорил, что идет делать укол, как только видит, что антитела от коронавируса уменьшаются. «На первом этапе была «Спутник V», сейчас — «КовиВак», поскольку эксперты рекомендуют использовать разные вакцины при повторной прививке. Может быть, я такой один, что 8 уколов за 1,5 года», — добавил Жириновский.

В своем телеграм-канале лидер ЛДПР уточнял, что первые три раза прививался «Спутником V», затем три раза — «ЭпиВакКороной», а седьмая и восьмая дозы была сделана препаратом «КовиВак».

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