Год, когда правильный уход за собой очень важен: тенденции красоты и здоровья 2022-го

В 2022 году тенденции красоты и здоровья будут сосредоточены на практиках и процедурах, настоятельно рекомендуемых экспертами. Ожидается, что высокоинтенсивные тренировки и жесткие диеты будут заменены более целостным режимом и привычками. Каждый аспект здоровья претерпел огромные изменения за последние два года, начиная тем, где мы тренируемся, и заканчивая тем, что мы едим. Однако это помогло нам осознать важность заботы о себе.

Сделайте 2022 год прекрасной возможностью задуматься о себе и спланировать лучший уход за своим разумом и телом. Откройте для себя важные тенденции в области красоты и здоровья и обязательно воспользуйтесь ими, чтобы изменить или сформировать здоровые привычки и образ жизни.

Укрепление иммунной системы

Поддержите иммунитет с помощью более разнообразной диеты, хорошего сна и получения суточной дозы витамина D. Наша иммунная система сложна, ее состояние зависит от многих факторов. Но, внося небольшие изменения, вы можете дать своему телу необходимый импульс. Мы все еще пытаемся выбраться из глобальной пандемии коронавируса, поэтому забота о себе сейчас важна как никогда. И стоит отметить, что сильная иммунная система не появляется в одночасье.

Здоровье кишечника

Когда речь идет о здоровье, улучшение пищеварения — один из важнейших факторов. Это относится как к желудочно-кишечному тракту, так и к балансу бактерий в кишечнике. Он переваривает пищу, содержит множество бактерий, поглощает энергию и питательные вещества и выводит отходы. Если вы не знаете, с чего начать, просто включите в рацион цельные продукты, свежие фрукты и овощи. Старайтесь полностью исключить обработанные продукты, так как они могут нарушить баланс здоровых бактерий в кишечнике.

Снизьте уровень стресса

Есть много вещей, которые вы можете регулярно делать, чтобы эффективно справляться со стрессом. Например, отслеживать его, записывая любые симптомы физического или психического состояния, включая боль или напряжение в теле, проблемы с пищеварением и, возможно, учащенное сердцебиение. Следует обращать внимание на эмоциональные признаки, такие как гнев, чувство перегруженности и нарушение концентрации внимания.

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Различные исследования показали, что прогулки по озелененным и природным зонам и методы релаксации в значительной степени снижают стресс. Практикуйте эти методы и выясните, что лучше всего работает для вас. Ежедневно делайте упражнения, что тоже позволит чувствовать себя лучше. Занятия на свежем воздухе также дают много преимуществ, включая улучшение настроения, повышение самооценки, укрепление иммунной системы и общего состояния здоровья.

Уход за кожей

Дерматологические продукты и методы лечения уже давно используются для ухода за кожей, однако некоторые люди все чаще стали обращаться к альтернативным методам. Среди них – акупунктура лица и массаж рта, которые сосредоточены на мышечной системе и ее влиянии на внешность. Работа с телом, например массаж и иглоукалывание, также начинает набирать популярность. Стоит обратить внимание на методы, в которых присутствуют антиоксиданты, важные в борьбе с окислительным стрессом, уменьшением воспалений и успокоением кожи. Процедуры по уходу за лицом нужно делать регулярно, не ленясь и не забывая о них.

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Уход за волосами

2022-й — это теплые тона. Специалисты отмечают, что все больше людей отдают предпочтение золотистым, медным и теплым шоколадно-коричневым оттенкам. Это связано с тем, что они отражают свет, а пепельные — поглощают его и в целом выглядят тускло. Кроме того, теплые оттенки визуально осветляют цвет лица и требуют гораздо меньшего ухода, чем холодные.

Многие люди предпочитают гладкие и объемные укладки, но большинство возвращается к растрепанным прическам, естественным текстурам и минимальному уходу. Так что один из трендов в прическах — естественные волны и локоны. Точно так же более короткие стили являются тенденцией этого года. Стрижки боб и лонг боб будут модными и подойдут женщинам любого возраста.

Макияж

Легкий освежающий макияж не является новой тенденцией, он появился в 2020 году. Эта тенденция также включает принятие естественной текстуры волос, веснушек и т. д. На модных показах будут представлены нюдовые и розовые тона для губ, веснушки и, конечно же, увлажняющие средства для кожи.

Тем не менее четко очерченные губы вернутся в 2022 году благодаря вдохновению 90-х. Вы можете поиграть с более темной подводкой, чтобы создать образ 90-х, или оставить контур естественным, используя нейтральную помаду для создания эффекта полных губ. С другой стороны, нам предлагают более смелый макияж глаз с использованием практически любого цвета теней и подводки.

В этом году все мы надеемся, что можно будет отказаться от масок и с радостью бежать в магазин за помадой и румянами. Румяна — это по-прежнему отличны способ, чтобы придать лицу скульптурный вид. Попробуйте наносить их не только на щеки и нос, но и чуть выше скул, на веки и лоб.