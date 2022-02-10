 

Зеленский провел разговор с новой главой Европарламента

10.02.2022, 1:10, Новости дня
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По словам президента, он поздравил Метсолу с недавним избранием на пост президента Европейского парламента.

“Поблагодарил за постоянную поддержку Украины Европарламентом в нынешних условиях с безопасностью. Мы продолжаем сотрудничество, чтобы реализовать европейские устремления Украины”, – написал Зеленский.

During a phone conversation with @RobertaMetsola, congratulated her on the recent election as President of the European Parliament. Thanked for the constant support to * by @Europarl_EN in present security conditions. We continue cooperation to fulfill * ‘s European aspirations. pic.twitter.com/G4md67uKan

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 9, 2022

Контекст:

Депутат от Мальты Роберта Метсола была избрана главой Европарламента 18 января, став самым молодым председателем законодательного органа ЕС и третьей женщиной на этом посту

Она заменила на этой должности Давида Сассоли, который умер в ночь на 11 января.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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