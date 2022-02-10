Макрон назвал переговоры с Путиным «насыщенными»

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщил Макрон, и он, и Путин «убеждены», что их «долг – работать вместе» для «сохранения стабильности, мира и возобновления механизмов доверия». Разумного решения без диалога найти нельзя, отметил он, добавив, что «этого надо добиваться» для возобновления «процесса деэскалации». По словам Макрона, требуется «получить гарантии безопасности на границах нашей Европы», передает РИА «Новости».

«Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряжённая ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России», – сообщил Макрон, добавив, что «ни Россия, ни европейцы не заинтересованы в беспорядке и нестабильности». Он подчеркнул, что верит в Европу и ее единство.

Госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что, по его мнению, в результате «долгого разговора» с Путиным Макрон «добился прогресса» в «том, что касается деэскалации и предотвращения ухудшения ситуации» вокруг Украины. Как сообщил Бон, «Путин взял на себя обязательство, что после военных учений в Белоруссии, где размещены десятки тысяч военных, не оставлять войска, но вывести их», это «должно продлиться 10 дней – в период между 10 по 20 февраля».

Тем временем пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден обсудил в среду по телефону со своим французским коллегой его состоявшиеся контакты в РФ и на Украине. Стороны «поговорили о продолжающихся дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, предпринимаемых в тесной координации с союзниками и партнерами в рамках ответа на продолжающееся наращивание российских сил на границе с Украиной».

Напомним, Financial Times заявила, будто Путин и Макрон заключили в Кремле некую «сделку», на основании которой РФ выведет из Белоруссии порядка 30 тыс. военных после окончания учений, запанированных на 10–20 февраля. В Кремле существование такой «сделки» опровергли, однако вывод военных после учений подтвердили, подчеркнув, что никто и не собирался их там оставлять.