Лавров заявил о формировании Россией «пояса добрососедства»

Россия содействует формированию глобального «пояса добрососедства», сообщил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

В поздравлении по случаю Дня дипломатического работника Лавров заявил, что «в славной летописи отечественной дипломатии немало блестящих побед и ярких, выдающихся имен» и что «во все эпохи на внешнеполитической стезе трудились настоящие патриоты, которые радели за общее дело, в том числе, при необходимости, и с оружием в руках», сообщается на сайте МИДа.

Лавров указал, что «дипломатическая служба остается в авангарде усилий по продвижению и защите интересов Родины на международной арене», а также «вносит свой вклад в обеспечение безопасности страны, создание благоприятных внешних условий для динамичного внутреннего развития, повышения уровня и качества жизни граждан».

Министр подчеркнул, что РФ «стремится продвигать созидательную повестку дня, направленную на объединение усилий с единомышленниками ради справедливого решения общих международных проблем на основе достижения честного баланса интересов».

Лавров отметил, что политика РФ основана на «общепризнанных нормах международного права», в частности, на Уставе ООН, поэтому «пользуется широкой поддержкой». РФ «расширяет сотрудничество» с большинством государств Евразии, Африки, Латинской Америки.

«Мы не на словах, а на деле содействуем формированию глобального «пояса добрососедства», необходимого для сохранения всеобщей стабильности и укрепления международных позиций России», – говорится в сообщении.

Напомним, замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи прокомментировал укрепление связей РФ с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, а также странами Африки и Ближнего Востока, заявив, что Лондон встревожен усилением российского влияния.