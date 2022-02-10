 

Лавров заявил о формировании Россией «пояса добрососедства»

10.02.2022, 0:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия содействует формированию глобального «пояса добрососедства», сообщил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

В поздравлении по случаю Дня дипломатического работника Лавров заявил, что «в славной летописи отечественной дипломатии немало блестящих побед и ярких, выдающихся имен» и что «во все эпохи на внешнеполитической стезе трудились настоящие патриоты, которые радели за общее дело, в том числе, при необходимости, и с оружием в руках», сообщается на сайте МИДа.

Лавров указал, что «дипломатическая служба остается в авангарде усилий по продвижению и защите интересов Родины на международной арене», а также «вносит свой вклад в обеспечение безопасности страны, создание благоприятных внешних условий для динамичного внутреннего развития, повышения уровня и качества жизни граждан».

Министр подчеркнул, что РФ «стремится продвигать созидательную повестку дня, направленную на объединение усилий с единомышленниками ради справедливого решения общих международных проблем на основе достижения честного баланса интересов».

Лавров отметил, что политика РФ основана на «общепризнанных нормах международного права», в частности, на Уставе ООН, поэтому «пользуется широкой поддержкой». РФ «расширяет сотрудничество» с большинством государств Евразии, Африки, Латинской Америки.

«Мы не на словах, а на деле содействуем формированию глобального «пояса добрососедства», необходимого для сохранения всеобщей стабильности и укрепления международных позиций России», – говорится в сообщении.

Напомним, замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи прокомментировал укрепление связей РФ с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, а также странами Африки и Ближнего Востока, заявив, что Лондон встревожен усилением российского влияния.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / “Я с этим жила”. Жена Позитива после расставания прокомментировала слухи о его изменах

05.12 / Трамп велел вывести почти все войска США из Сомали

24.04 / “Уничтожить кортеж. А потом добить гранатометами”. Лукашенко говорит, что было три сценария “покушения” на него

12.12 / Человек и 30 собак погибли в пожаре в Нижнем Новгороде

15.09 / ФСИН исполнила все просьбы Ефремова

21.08 / Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания

16.10 / Кремль обещал реагировать на инициативы Украины по исполнению минских договоренностей

02.10 / Место на самолет из Киева в Тбилиси для Саакашвили осталось свободным

13.07 / РФС готовит масштабную реформу российского футбола

09.12 / Врач назвал простой способ снизить шанс заражения COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика