«История про “пособников фашистов” выдумана»

Вице-губернатор Петербурга — об увольнении учительницы за чтение стихов Введенского и Хармса.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заявила, что учительница Серафима Сапрыкина, которая ранее рассказала об увольнении из-за чтения стихов Введенского и Хармса, возвращаться в школу не собирается, а «пособниками фашистов» поэтов никто не называл. Ее слова приводит «Ротонда».

Серафима Сапрыкина / facebook

«Вся история про «пособников фашистов» выдумана от начала до конца. Весь рабочий разговор сводился исключительно к внеплановой замене темы классного часа. Серафима утверждала, что она согласовала замену с заместителем директора по воспитательной работе. Директор вынуждена была собрать нескольких людей, непосредственно отвечавших за организацию этого классного часа. Никто замену не подтвердил», — сказала Потехина.

По ее словам, после увольнения из школы №168 Сапрыкина устроилась работать в школу №70, откуда уволилась через 16 дней. «Серафима — живой и увлекающийся человек, но ее проблемы связаны с тем, что школа живет по образовательным стандартам, по учебным планам и программам, а она хочет жить в соответствии с вдохновением», — считает Потехина.

Ранее восстановить Сапрыкину в должности просил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать «дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе?», — пояснил он.

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Сапрыкина на прошлой неделе рассказала, что ее заставили уволиться после урока, на котором она читала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. Директор гимназии Светлана Лебедева, по словам учительницы, «приказала» ей уволиться, назвав писателей «врагами народа» и «пособниками фашистов».

В школе учительнице заявили, что уволят ее «по статье утрата доверия», если она не уйдет сама. При этом Сапрыкина утверждает, что этот урок обговаривала заранее с завучем, которая «была от идеи в восторге». В результате Сапрыкина уволилась по собственному желанию.

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