 

Разумков обвинил СБУ в срыве пресс-конференции в Харькове. Спецслужба опровергает

10.02.2022, 0:26, Новости дня
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“Сегодня в Харькове мы с коллегами планировали представить нашу местную команду и провести пресс-конференцию. Однако мероприятие было сорвано СБУ – в помещении, где должно было проходить общение со СМИ, “случайно” за час до этого исчез свет, а нас не пустили внутрь”, – написал он.

СБУ в комментарии “Укринформу” опровергла заявление Разумкова. 

“Любые заявления о том, что СБУ препятствовала проведению пресс-конференций отдельных народных депутатов в Харькове, не соответствуют действительности. СБУ действует исключительно в пределах своих полномочий и закона. И… не несет никакой ответственности за наличие или отсутствие электрического тока в городах”, – заявили в ведомстве.

ВИДЕОВидео: АТН Харьков / Youtube

Первый в Украине офис “Команды Разумкова” в Харькове все же был открыт, харьковское отделение организации возглавил народный депутат от фракции “Слуга народа” Александр Бакумов, сообщил Разумков в Telegram. 

На мероприятии также присутствовал депутат-мажоритарщик Дмитрий Микиша, который тоже является членом фракции “Слуга народа”.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021-го. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждали возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения “Разумная политика”. 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. В состав МФО входит 24 нардепа. 

24 января 2022 года политик презентовал в Раде общественную организацию “Команда Разумкова”, сообщал “Укринформ”. К ней присоединились все члены МФО “Разумная политика”, а возглавила ее пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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