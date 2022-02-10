Бутусов рассказал о целях проведения заседания СНБО в Харькове

По его информации, на заседание будут приглашены мэры городов.

“Цель заседания – информационно-политическая. Перекрыть негатив от заявления президента Владимира Зеленского в американских СМИ о возможной оккупации Харькова российскими войсками в случае большой войны заявлением, что Харьков сдавать агрессорам не будут. Собрать мэров городов и показать, что именно Зеленский, а не глава ассоциации мэров Виталий Кличко является организатором территориальной обороны”, – подчеркнул журналист.

По словам Бутусова, Зеленский планирует послать сигнал о том, что страна готовится к решительному сопротивлению.

“В повестке СНБО нет пока даже вопроса, который является приоритетным – об увеличении финансирования Минобороны и теробороны в связи с возрастанием военной угрозы. Финансирование ВСУ совершенно не отвечает существующим вызовам, обеспечение ТРО просто ниже всякой критики, там все держится на энтузиазме и самоотверженности наших людей”, – добавил редактор.

Бутусов сообщил, что сэрам дадут понять, что обеспечивать территориальную оборону они должны за счет местных бюджетов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7226501710723396

Зеленский решил созвать на 11 февраля заседание СНБО, оно будет выездным – пройдет в Харькове в здании облгосадминистрации.

Контекст:

Обычно СНБО проводит заседания по пятницам.

Предыдущее заседание Зеленский созывал в понедельник 24 января – для рассмотрения ряда вопросов, которые касались в том числе “защиты национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействия пандемии коронавирусной болезни”.

После заседания президент сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, а министр обороны Алексей Резников рассказал, что войска территориальной обороны обеспечены оружием и боеприпасами.

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