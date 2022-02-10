 

Бутусов рассказал о целях проведения заседания СНБО в Харькове

10.02.2022, 0:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его информации, на заседание будут приглашены мэры городов.

“Цель заседания – информационно-политическая. Перекрыть негатив от заявления президента Владимира Зеленского в американских СМИ о возможной оккупации Харькова российскими войсками в случае большой войны заявлением, что Харьков сдавать агрессорам не будут. Собрать мэров городов и показать, что именно Зеленский, а не глава ассоциации мэров Виталий Кличко является организатором территориальной обороны”, – подчеркнул журналист.

По словам Бутусова, Зеленский планирует послать сигнал о том, что страна готовится к решительному сопротивлению.

“В повестке СНБО нет пока даже вопроса, который является приоритетным – об увеличении финансирования Минобороны и теробороны в связи с возрастанием военной угрозы. Финансирование ВСУ совершенно не отвечает существующим вызовам, обеспечение ТРО просто ниже всякой критики, там все держится на энтузиазме и самоотверженности наших людей”, – добавил редактор.

Бутусов сообщил, что сэрам дадут понять, что обеспечивать территориальную оборону они должны за счет местных бюджетов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7226501710723396

Зеленский решил созвать на 11 февраля заседание СНБО, оно будет выездным – пройдет в Харькове в здании облгосадминистрации.

Контекст:

Обычно СНБО проводит заседания по пятницам. 

Предыдущее заседание Зеленский созывал в понедельник 24 января – для рассмотрения ряда вопросов, которые касались в том числе “защиты национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействия пандемии коронавирусной болезни”.  

После заседания президент сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, а министр обороны Алексей Резников рассказал, что войска территориальной обороны обеспечены оружием и боеприпасами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Весь остров Русский подключили к энергоснабжению

19.02 / Губернаторы новой волны поделились опытом завоевания доверия жителей

02.01 / В Дагестане задержали применившего оружие полицейского

29.10 / Гейтс выступил за ренессанс атомной энергетики в условиях борьбы с изменением климата

06.08 / В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве

22.09 / FAZ – в Словении вернули статую Меланьи Трамп — в этот раз огнестойкую

20.11 / Байден пообещал не закрывать США на карантин

04.06 / Адвокат Жорин одобрил проверку СК по делу против застрелившего азербайджанца инспектора ДПС

18.03 / Путин: Проблема с водой в Крыму будет решена

20.09 / Законопроект №5600 о повышении налогов сильно изменен, Рада может рассмотреть его в четверг – нардеп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика