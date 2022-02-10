 

ВМС Украины заявили о планах получить в 2022 году катера из США

10.02.2022, 0:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военно-морские силы Украины ожидают в 2022 году поставки катеров производства «Марк VI» от США, сообщили в пресс-службе ВМС.

«Новые единицы вооружения будут защищать национальные интересы сразу в двух морях – Азовском и Черном – в ближней морской операционной зоне… Общее ожидаемое количество катеров, которые могут быть поставлены в несколько этапов, составляет более десяти», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ВМС.

В октябре Пентагон рассказал о планах отправить на Украину шесть патрульных катеров на сумму около 85 млн долларов.

Катера будут патрулировать акватории, но они имеют и более широкий потенциал благодаря скорости и другим характеристикам.

Так, модели катеров могут на скорости более 30 узлов доставить вооруженную группу или спецназовцев в количестве 10-12 человек на борт судна-нарушителя. Также катера имеют современное ракетное вооружение, которое по своим характеристикам способно нанести значительные повреждения противнику, уточнили в ВМС.

Ранее сообщалось о получении Украиной от США партии патронов. Речь идет о 80 тоннах боеприпасов. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Составлен список напитков, которые лучше не употреблять натощак

22.04 / “Было не менее восьми свидетелей”. Стерненко подтвердил, что Зеленский предлагал ему должность в СБУ

21.12 / Продуктовые карточки для малоимущих предложили ввести в России

11.08 / В Следкоме Беларуси решили изымать авто у протестующих

09.11 / France 24 – «отличные новости» — США открыли границы для вакцинированных иностранцев

30.10 / Байден сказал Макрону, что США поступили “неуклюже” в вопросе по поставкам подлодок Австралии

06.12 / Die Welt объяснила, как авиакомпании «подсадят» людей на обязательную вакцинацию от коронавируса

15.09 / Минкульт Украины внес Morgenshtern в “черный список”. Теперь его имя там указано дважды

07.08 / Причиной взрыва в порту Бейрута назвали возгорание во время сварочных работ

12.08 / Названы лауреаты композиторского конкурса “Украинская концертная увертюра”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика