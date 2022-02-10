ВМС Украины заявили о планах получить в 2022 году катера из США

Военно-морские силы Украины ожидают в 2022 году поставки катеров производства «Марк VI» от США, сообщили в пресс-службе ВМС.

«Новые единицы вооружения будут защищать национальные интересы сразу в двух морях – Азовском и Черном – в ближней морской операционной зоне… Общее ожидаемое количество катеров, которые могут быть поставлены в несколько этапов, составляет более десяти», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ВМС.

В октябре Пентагон рассказал о планах отправить на Украину шесть патрульных катеров на сумму около 85 млн долларов.

Катера будут патрулировать акватории, но они имеют и более широкий потенциал благодаря скорости и другим характеристикам.

Так, модели катеров могут на скорости более 30 узлов доставить вооруженную группу или спецназовцев в количестве 10-12 человек на борт судна-нарушителя. Также катера имеют современное ракетное вооружение, которое по своим характеристикам способно нанести значительные повреждения противнику, уточнили в ВМС.

Ранее сообщалось о получении Украиной от США партии патронов. Речь идет о 80 тоннах боеприпасов.