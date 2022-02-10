Посол РФ заявил о праве русских говорить на родном языке в Латвии

Соотечественники в Латвии имеют право свободно говорить и учиться на родном языке, изучать культуру и историю Родины предков. Об этом сообщил в среду посол РФ в этой балтийской республике Михаил Ванин в интервью газете «Сегодня неделя».

«Исходим из того, что наши соотечественники имеют право свободно говорить и учиться на родном языке, изучать культуру и историю Родины своих предков. Только так «русский мир» за пределами нашей страны может сохранить свою уникальную идентичность и передать ее следующим поколениям», – цитирует ТАСС Ванина.

При этом он предположил, что власти Латвии проводят сознательную линию на сворачивание связей с Россией.

«Складывается впечатление, что власти Латвии проводят сознательную линию на сворачивание связей с нашей страной: вот уже несколько лет как «заморожена» работа совместной комиссии историков, в подвешенном состоянии находится межпарламентское сотрудничество, искусственно тормозится реализация ряда наших инициатив в гуманитарной и мемориальной сферах», – сообщил посол.

Ранее депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор, представляющий партию «Русский союз Латвии» (РСЛ), обратился с заявлением в Службу государственной безопасности (СГБ) республики с просьбой проверить высказывания президента Латвии Эгилса Левитса об отказе от изучения русского языка в школах.

Напомним, президент Латвии Эгил Левитс провел рабочую встречу с министром образования и науки Анитой Муйжниеце. И в ходе беседы он высказал мнение, что в ближайшее время следует отказаться от изучения в школах Латвии русского языка как второго иностранного. По мнению Левитса, первым иностранным языком, изучаемым в школах Латвии, должен быть английский, а вторым – один из языков основных стран Европейского союза.