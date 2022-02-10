Мнение: О щедром подарке… Впервые не для Миллера и Сечина

И случилось чудо…

Хотя Рождество, Новый год, ещё одно Рождество, Старый Новый год и даже Чуньцзе уже прошли.

Что ещё чудесатее, вопреки многолетним традициям, коснулось это чудо чудное не только лишь узкого круга «особо приближённых». Если верить Росстату — а как же ему не верить, не опасаясь обвинений в экстремизме и посягательстве на основы! — это затронуло всех и каждого. Даже Вас, уважаемый читатель…

По сообщению статистического ведомства, реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1% относительно 2020 года. Они восстановились после коронакризиса и превысили уровень 2019 года, но пока остаются ниже, чем в 2013-2015 годах. И вообще, это самый мощный их прирост с 2013 года, следует из данных статслужбы.

В I квартале 2021 года доходы россиян еще падали, а во втором перешли к росту, увеличившись на 6,8% относительно провального II квартала 2020 года. По итогам января — сентября реальные доходы россиян были уже выше. В IV квартале, однако, их годовой рост резко замедлился: реальные доходы оказались всего на 0,5% выше, чем годом ранее. Увы, фактически весь номинальный рост доходов россиян в IV квартале съела инфляция. Также не стоит забывать, что в III квартале были большие социальные выплаты, в частности, на школьников совокупно около 700 млрд рублей. Это около 1,2-1,4% совокупных годовых доходов населения. Без этих выплат доходы за 2021 год выросли бы менее чем на 2%. И, конечно, не будем забывать про «эффект базы».

И ещё одно чудо. Самый заметный рост в прошлом году показали доходы россиян от предпринимательства, которые выросли на 25% до вычета инфляции. Доля доходов из этого источника последовательно сокращалась с 2013 года, и в 2020-м еще сильнее упала из-за связанных с пандемией ограничений работы малого бизнеса: тогда предпринимательство впервые принесло россиянам меньше денег, чем доходы от собственности. В 2021 году доля предпринимательских доходов в общих доходах россиян восстановилась до уровня 2019 года — 5,9%.

С другой стороны, основным источником доходов россиян была и остается зарплата, на втором месте — социальные трансферты. Реальная зарплата по данным за 11 месяцев 2021 года увеличилась на 2,8% в годовом выражении, реальная пенсия, по данным за полный год, — на 4,1%. Что означает в номинальном выражении прирост на 11-12%. Не заметить такое невозможно в кошельках.

А вы увидели, что денег у вас стало на одну восьмую больше, чем год назад?

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