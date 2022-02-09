 

Оказывается, геномы животных почти не менялись уже 600 млн лет

09.02.2022, 23:50, Новости дня
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Австрийские ученые из венского университета провели масштабное исследование в сфере генетики, которое ставит под сомнение теорию Дарвина об изменчивости видов.

Согласно полученным данным, геномы разных видов животных (птиц, рептилий, рыб и т.д.) остаются практически неизменными в течение последних 600 миллионов лет. Какие-то виды вымерли, какие-то появились, но серьезных изменений в хромосомных паров нигде не найдено. Разница между видами состоит только в комбинациях генетических единиц, отмечают эксперты. Впрочем, это предоставляет невероятно большое число вариантов.

Подробнее о ходе и результатах исследования можно прочесть в статье, опубликованной на страницах журнала Science Advances.



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