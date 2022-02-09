Почему перенесли церемонию награждения

Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине перенесли из-за результатов допинг-теста Камилы Валиевой, утверждает Inside the Games.

Скриншот трансляции «Первого канала»

По данным издания, задержка церемонии награждения была связана с результатом допинг-теста, который Валиева сдавала перед Олимпиадой в Пекине. Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что церемонию задержали из-за юридического вопроса, не уточнив, какого именно.

Вместе с тем, по информации The Guardian, препарат, найденный в допинг-пробе одного из российских спортсменов, не может улучшать результаты. Имени спортсмена, в допинг-пробе которого нашли препарат, издание не называет. Источник «Чемпионата» утверждает, что пробу, в которой нашли препарат, Валиева сдала еще в декабре. «Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микродозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей», — пояснил собеседник издания.

Валиевой на данный момент 15 лет. Inside The Games объясняет, что она попадает в категорию «защищенных персон». В случае нарушения антидопинговых правил спортсменом, который не достиг 16-летнего возраста, детали произошедшего официально не разглашаются. По этой же причине наказание спортсмену могут смягчить, однако роль его окружения в произошедшем может стать объектом пристального внимания.

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Церемония награждения должна была состояться в 21:00 по пекинскому времени (16:00 мск). «Поскольку есть юридические последствия, мы не можем много рассказать на данном этапе», — сообщили в Международном Олимпийском Комитете по поводу переноса.

До этого сообщалось, что Валиева и другие российские фигуристы Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов не участвовали в сегодняшней тренировке. При этом Кондратюк завтра должен выступить в произвольной программе мужского турнира.

7 февраля сборная РФ по фигурному катанию выиграла золото в командных соревнованиях. Второе место заняла команда из США, третье — Япония.

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