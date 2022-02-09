 

Почему перенесли церемонию награждения

09.02.2022, 23:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине перенесли из-за результатов допинг-теста Камилы Валиевой, утверждает Inside the Games.

Скриншот трансляции «Первого канала»

По данным издания, задержка церемонии награждения была связана с результатом допинг-теста, который Валиева сдавала перед Олимпиадой в Пекине. Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что церемонию задержали из-за юридического вопроса, не уточнив, какого именно.

Вместе с тем, по информации The Guardian, препарат, найденный в допинг-пробе одного из российских спортсменов, не может улучшать результаты. Имени спортсмена, в допинг-пробе которого нашли препарат, издание не называет. Источник «Чемпионата» утверждает, что пробу, в которой нашли препарат, Валиева сдала еще в декабре. «Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микродозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей», — пояснил собеседник издания.

Валиевой на данный момент 15 лет. Inside The Games объясняет, что она попадает в категорию «защищенных персон». В случае нарушения антидопинговых правил спортсменом, который не достиг 16-летнего возраста, детали произошедшего официально не разглашаются. По этой же причине наказание спортсмену могут смягчить, однако роль его окружения в произошедшем может стать объектом пристального внимания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Поднебесной найдено золото партии

Сборная РФ по фигурному катанию выиграла командный турнир. А впереди — новые открытия

Церемония награждения должна была состояться в 21:00 по пекинскому времени (16:00 мск). «Поскольку есть юридические последствия, мы не можем много рассказать на данном этапе», — сообщили в Международном Олимпийском Комитете по поводу переноса.

До этого сообщалось, что Валиева и другие российские фигуристы Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов не участвовали в сегодняшней тренировке. При этом Кондратюк завтра должен выступить в произвольной программе мужского турнира.

7 февраля сборная РФ по фигурному катанию выиграла золото в командных соревнованиях. Второе место заняла команда из США, третье — Япония.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Звезда “Мстителей” Джош Бролин станет отцом в четвертый раз

24.08 / Названы напитки, которые нельзя пить в бане

26.06 / Не бойтесь покупать цветочные шорты: с ними получаются лучшие летние образы

07.02 / Политолог Маркелов раскритиковал Собчак за публичное обсуждение смерти Путина: Болтовня!

31.01 / Военный эксперт Кнутов указал на беззащитность США перед Россией: Отрыв колоссальный

24.06 / Лавров выразил поддержку Венесуэле

31.05 / Мнение: Кто кукловодит «обысками ФСБ»?

23.12 / Мнение: Сегмент

03.04 / Мнение: Орденоносец

28.01 / Максим Виторган и Нино Нинидзе, Павел Прилучный, Полина Максимова и другие на премьере фильма “День слепого Валентина”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика