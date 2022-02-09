Модные плащи и тренчи весны 2022-го: тенденции и актуальные модели, которые будут в тренде в теплый сезон

Тренчи и плащи станут самой модной верхней одеждой весной 2022 года. В тренде окажутся модели оригинальных фасонов, цветов, а также изделия из необычных материалов. Чем более изысканным будет тренч, тем более стильным получится лук.

Весной 2022 года модельеры делают ставки на тренчи из кожи, плотного хлопка, тонкой плащевки и плотного хлопка, атласа, с гиперобъемными рукавами или вовсе без рукавов. Также будут в моде контрастные вставки и яркие принты.

Классический тренчкот

Тренч в классическом стиле выбирают дамы самого разного возраста. Чаще всего эти модели средней длины и представлены в бежевых оттенках. С помощью традиционных тренчкотов легко можно создавать деловые, повседневные и вечерние образы.

Тренч с поясом и английским или стояче-отложным воротником не выйдет из моды никогда и всегда будет актуален. Такое приобретение для весны будет весьма разумным.

Атласный тренч

Тренчи из атласа смотрятся очень нарядно. За счет блестящей ткани такая модель красиво подчеркивает фигуру и делает образ более женственным. Тренч из атласа по виду напоминает платье. Можно подобрать модель из плотной хлопчатобумажной ткани, которая имеет атласный блеск.

Тренч-жилет

Тренч-жилет – модель без рукавов. Это еще одна модная новинка весны 2022 года. Такую вещь можно надевать поверх обычного плаща, выбрав жилет контрастного оттенка. Тренчи-жилеты имеют классический крой и длину до колена. Чаще всего они с поясом. Этот предмет гардероба подходит для делового и обыденного образа. Он будет очень кстати прохладными весенними вечерами.

Плащ-дождевик

Плащ-дождевик сейчас стал совершенно другим. От больше не похож на невзрачный полупрозрачный предмет. Теперь это стильная вещь, которая станет незаменимой в дождливую погоду. Дождевики могут быть и однотонными, и с рисунками. Всегда можно подобрать подходящую под свой гардероб модель и повесить в шкафу на всякий случай.

Плащи в клетку

Клетка является популярным принтом в течение не одного модного сезона. Клетчатый рисунок можно увидеть в самых различных видах женской одежды – это брюки, юбки, жакеты, костюмы, а также плащи и тренчкоты. Особенно актуальной в весеннем сезоне-2022 будет клетка буффало красно-черного цвета, а также клетка аргайл и классическая «гусиная лапка».

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В предстоящем сезоне модные дизайнеры дополнили однотонные модели плащей клетчатыми вставками, что весьма эффектно и стильно. Также следует обратить внимание и на монохромные плащи. Вещи такого дизайна прекрасно комбинируются с однотонными предметами гардероба. Можно создать модный тотал-лук, состоящий из одной клетки.

Объемные модели оверсайз

Объемные плащи достаточно большого размера дают возможность создавать весьма утонченные и невероятно интригующие образы. Они станут горячим трендом 2022 года. Модели плащей оверсайз можно носить по-разному – и нараспашку, и с поясом. Очень стильно смотрятся вещи с классической фактурой или изготовленные из натуральной кожи, удлиненные, дополненные различными завязками и ремешками.

Укороченные плащи

Для модниц, которые предпочитают практичную и удобную верхнюю одежду, модельеры в своих последних коллекциях представили укороченные варианты плащей. Выглядят они довольно необычно и невероятно стильно. Короткие модели плащей можно носить с юбками, брюками, джинсами или платьями. Укороченные варианты бежевого цвета, отдающие легким блеском, помогут придать образу нотки изысканности и элегантности.

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Кожаный плащ

Плащ из кожи снова вернулся в моду. Если такая вещь в гардеробе есть, но ее давно не носили, пришло время ее достать. Особенно актуальными в 2022 году будут модели именно из натуральной кожи. Порадуют и приятно удивят модниц оттенки, которые будут особенно актуальны этой весной. В тренде как черные классические плащи из кожи, так и варианты нежных пастельных тонов и ярких цветов. Очень интересно интересно будут выглядеть женские плащи желтого, фиолетового, оранжевого, голубого, красного, розового, синего цветов. Также в тренде лакированные модели и варианты с металлизированным блеском. Комбинировать их можно с юбками, платьями и, конечно, джинсами. Важно, чтобы вещь была по размеру и хорошо сидела.

Другие трендовые модели

На самом деле разнообразие тренчкотов и плащей гораздо больше, чем было описано выше. Модницам модельеры предлагают модели в стиле милитари, представленные в различных оттенках хаки. Они нравятся многим, поскольку практичны, удобны и дают возможность выделиться из толпы.

Также на передний план выходят плащи хэвлок, отличительной деталью которых является пелерина. Они могут быть выполнены как из плащевки, так и из лаковой кожи.

Смелым девушкам понравится новая тенденция 2022 года – это виниловые плащи. Необычная модель сможет украсить любой образ в дождливый день.

Еще одной новинкой весеннего сезона станут комбинированные плащи, разные детали которых выполнены их материалов разного цвета.