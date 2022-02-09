 

СБУ предотвратила рейдерский захват соляного карьера в Ивано-Франковской области

09.02.2022, 23:42, Новости дня
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Злоумышленники пытались завладеть соляным карьером площадью почти 100 га, а также имущественными комплексами бывшей фабрики и цехом. Это могло нанести бюджету ущерб 30 млн грн.

“Противоправную деятельность организовали представители коммерческой структуры, которым принадлежала доля в 49% акций местного госпредприятия. Чтобы получить фактический контроль за деятельностью промышленного объекта и завладеть его имуществом, совладельцы произвели незаконное перераспределение долей уставного капитала в свою пользу”, – отметили в релизе.

Для этого они провели собрание без участия представителей госпредприятия-учредителя и одобрили решение о передаче частной структуре 54% акций.

“К противоправной деятельности организаторы сделки привлекли государственного регистратора. На основании незаконного решения собрания он внес соответствующие изменения в госреестр. В ходе расследования СБУ инициировала отмену незаконного регистрационного действия. Размер доли госпредприятия в уставном капитале восстановлен”, – рассказали в СБУ.

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю частного преидпрития и регистратору по ч. 1 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги); ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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