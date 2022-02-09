 

Бутусов: После прихода к власти Зеленского ни один из террористов и российских командиров на Донбассе не был уничтожен

09.02.2022, 23:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он напомнил, что в феврале 2017 года под кроватью командира батальона “Сомали” 1-го корпуса ВС РФ, полковника “ДНР” Михаила Толстых (позывной “Гиви”) сработала радиоуправляемая мина, от взрыва которой боевик погиб.

“Предатель Родины и убийца украинцев Толстых был уничтожен в результате спецоперации 5-го управления департамента контрразведки СБУ. А указ на ликвидацию “Гиви” издал президент Петр Порошенко”, – написал Бутусов.

Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уволил со службы руководителей этой спецоперации.

“Позорная политика Зеленского по примирению с российскими агрессорами провалилась. И теперь Зеленский должен задуматься – есть ли польза его почти трехлетних попыток посмотреть в глаза Путину? Или все-таки нужно снова начинать точечную ликвидацию российских командиров? Хочется верить, что будут времена, когда россияне снова будут ощущать опасность на каждом шагу в захваченных украинских городах, и что российских вожаков будут доставать прямо на их базах”, – заключил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7223596571013910

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Михаил Толстых (Гиви) – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году Гиви присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку “Сомали”. Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами.

Утром 8 февраля 2017 года “минобороны ДНР” сообщило об убийстве Гиви “в результате террористического акта”. Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке. 9 февраля ответственность за убийство Гиви взяли на себя его подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали “местью сослуживцев”, которых Гиви якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января.

Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО в декабре 2019 года бывший военнослужащий ВСУ Олег Сугерей в интервью главному редактору “Цензор.НЕТ” Юрию Бутусову рассказал, что взрывчатку в кабинете Гиви заложила девушка-агент из Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Снаряды, противотанковые мины и почти 40 кг тротила. СБУ нашла тайник боевиков в Луганской области

18.08 / “Старшие дети наконец приняли его и даже начали проявлять заботу”. Шепелев показал пятимесячного сына

26.11 / Критика научного сообщества, побочные эффекты, регистрация до третьей фазы испытаний. Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное

14.07 / В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за преследование правозащитников

08.08 / Премьер Мекленбурга – угрозы США немецкому порту абсолютно неприемлемы

11.08 / В Минске остановили метро из-за спрыгнувшего на рельсы мужчины с плакатом

29.08 / “Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства”. Посольство США сделало заявление к годовщине Иловайской трагедии

07.05 / Facebook выявила сеть ботов, связанных со “Слугой Народа”, Деркачем, и группой “Довіра”. Их бюджет составил более $700 тыс.

15.07 / В Госдуму внесли проекты о наказании за попытки отчуждения территорий России

29.03 / Склонявшему в соцсетях подростков к руфингу москвичу предъявлено обвинение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика