Бутусов: После прихода к власти Зеленского ни один из террористов и российских командиров на Донбассе не был уничтожен

Он напомнил, что в феврале 2017 года под кроватью командира батальона “Сомали” 1-го корпуса ВС РФ, полковника “ДНР” Михаила Толстых (позывной “Гиви”) сработала радиоуправляемая мина, от взрыва которой боевик погиб.

“Предатель Родины и убийца украинцев Толстых был уничтожен в результате спецоперации 5-го управления департамента контрразведки СБУ. А указ на ликвидацию “Гиви” издал президент Петр Порошенко”, – написал Бутусов.

Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уволил со службы руководителей этой спецоперации.

“Позорная политика Зеленского по примирению с российскими агрессорами провалилась. И теперь Зеленский должен задуматься – есть ли польза его почти трехлетних попыток посмотреть в глаза Путину? Или все-таки нужно снова начинать точечную ликвидацию российских командиров? Хочется верить, что будут времена, когда россияне снова будут ощущать опасность на каждом шагу в захваченных украинских городах, и что российских вожаков будут доставать прямо на их базах”, – заключил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7223596571013910

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Михаил Толстых (Гиви) – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году Гиви присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку “Сомали”. Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами.

Утром 8 февраля 2017 года “минобороны ДНР” сообщило об убийстве Гиви “в результате террористического акта”. Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке. 9 февраля ответственность за убийство Гиви взяли на себя его подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали “местью сослуживцев”, которых Гиви якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января.

Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО в декабре 2019 года бывший военнослужащий ВСУ Олег Сугерей в интервью главному редактору “Цензор.НЕТ” Юрию Бутусову рассказал, что взрывчатку в кабинете Гиви заложила девушка-агент из Украины.

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