 

Спор Бунтмана и Кашина на «Эхе» об ОИ, Украине и учительнице привел к скандалу

09.02.2022, 23:30, Новости дня
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Первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман и журналист Олег Кашин поругались, обсуждая готовность слушателей «Эха» болеть за сборную Украины на Олимпиаде, а также скандал с увольнением петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной.

Бунтман и Кашин в эфире «Эха Москвы» обсуждали телефонный опрос, проведенный радиостанцией. Как указал Кашин, большинство слушателей  «Эха» заявили, что будет болеть за сборную Украины на Олимпиаде. Его такая ситуация возмутила. После этого Бунтман и Кашин перешли к обсуждению политики РФ и Украины, а затем – к увольнению Сапрыкиной.

В ходе обсуждения ситуации с Сапрыкиной Бунтман обратился к Кашину на «ты», тот в ответ призвал вернуться к обращению на «вы». Бунтман заявил: «Я все сделаю, чтобы вас здесь не было». Он сказал, что отказывается разговаривать «с этим ***» (сравнил Кашина с фекалиями). «Лучше меня здесь не будет», – сказал Бунтман, покидая студию. Далее эфир продолжился без него.

На скандал отреагировала ведущая программы «60 минут» на телеканале «России 1» Ольга Скабеева. Она сообщила в Telegram: «Первый зам главного редактора «Эхо Москвы» Бунтман сказал в эфире, что добьется увольнения Кашина. Или уволится сам. Поругались из-за того, что слушатели эха болеют за украинцев. Бунтман говорит, это ок. Хорошо, что «Эхо» – либеральное и свободное СМИ и там не могут уволить за мнение. Ведь так?».

В конце прошлой недели педагог из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс.



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