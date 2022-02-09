Пентагон оценил «готовность» РФ «вторгнуться» на Украину

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждает, что РФ «не приняла окончательное решение» о том, осуществлять ли «вторжение» на Украину. РФ неоднократно опровергала существование подобных планов.

Кирби сказал, что, по мнению США, «все еще есть время и пространство для дипломатии». Вашингтон исходит из того, что президент РФ Владимир Путин «не принял окончательное решение», заявили в Пентагоне. Кирби заявил, что США «пытаются добиться деэскалации напряженности».

«Никто, за возможным исключением господина Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул какой-то военный конфликт. Поэтому мы действуем очень осторожно», – приводит его слова ТАСС.

Он не стал исключать, что американские войска «могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации» граждан США с Украины. Он заявил, что речь идет об эвакуации «с другой стороны этой границы». По словам Кирби, к решению таких задач подготовлены, в частности, военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые были направлены в Польшу. Вывозить американцев с Украины силами военных не планируют. Кирби призвал граждан США покинуть Украину гражданскими авиарейсами, передает РИА «Новости».

Напомним, РФ неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».