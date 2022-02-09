 

Байдена призвали дать Киеву максимально возможный доступ к данным разведки США

09.02.2022, 23:30, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден должен предоставить Украине максимально возможный доступ к данным разведки США, это отвечало бы интересам безопасности США и Европы, заявили американские сенаторы.

Члены комитета по разведке сената США обратились к президенту страны с просьбой о том, чтобы «США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени». Они утверждают, что «Россия – агрессор», поэтому США «необходимо вооружить» Украину «критически важной информацией, необходимой для самообороны».

Как полагают сенаторы, «угроза Украине со стороны РФ – это угроза демократиям во всем мире». Байдена призвали «сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», передает РИА «Новости».

Напомним, РФ неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».



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