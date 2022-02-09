Чаус заявил, что не имеет отношения к Telegram-каналу, где публиковались его обращения

По словам Чауса, люди, которые его вывезли из Молдовы прошлой весной, заставляли заучивать то, о чем он говорил на видеообращениях.

“Я не имею ни к записям, ни к Telegram-каналу никакого отношения. Первые записи они заставляли писать и сказали: “Если не запишешь, то тут и останешься”. Я подумал, что нужно для семьи – для жены и для детей дать какую-то надежду, что я еще не сдохну чуть-чуть”, – сказал экс-судья.

Этот Telegram-канал был создан 16 мая 2021 года, в день создания там обнародовали видео, на котором Чаус сказал, что “жив-здоров”, а также заявил, что его действительно похищали, “но не сейчас, а в 2016 году”, и сделали это “очень влиятельные люди”.

Журналисты обнаружили в данных ролика, что видеофайл был назван “Привет Петр Алексеевич!”, а папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется “гусь”. Жена Чауса Светлана узнала супруга в этом ролике, адвокаты не сомневались, что человек на видео похож на Чауса, но заявляли, что ролик записан под давлением.

Позднее было опубликовано еще несколько видеообращений Чауса. В частности, он пообещал, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей для передачи правоохранителям.

Последнее видеообращение Чауса в канале датировано 16 июня, последнее текстовое сообщение – 25 июня 2021 года.

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева, а 30 июля стало известно, что экс-судью обнаружили в селе в Винницкой области.

По информации “Украинской правды”, в Офисе президента считают, что во времена предшественников президента Владимира Зеленского в спецслужбе была группа, которая занималась прослушиванием и похищением людей, именно она якобы вывозила Чауса в 2016 году из Украины.

О том, что похитившие в Молдове Чауса люди связаны с украинской разведкой, идет речь в расследовании RISE Moldova и “Слідства.Інфо”, опубликованном 5 мая. Похищение было спланировано за 19 дней, выслеживала судью группа минимум из 10 человек с 15 марта 2021 года.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 26 ноября Чаусу продлили круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года, а 12 января – до 3 февраля.

1 февраля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Чаусу с круглосуточного домашнего ареста на залог 717,9 тыс. грн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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