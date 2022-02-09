 

Второй за сутки самолет с военным грузом из США прибыл на Украину

09.02.2022, 22:45, Новости дня
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На Украину прибыла военная помощь от США, это уже десятый американский самолет с военным грузом для Украины, сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников.

Резников сообщил в Twitter, что в аэропорту Борисполь «день открытых дверей». Как сообщил министр, «сразу за девятой птицей из США прилетела десятая». «Более 80 тонн боеприпасов для вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в среду девятый самолет также доставил на Украину свыше 80 тонн боевых патронов. До этого страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки «Стингеров».



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