 

Политический кризис обострился в Черногории

09.02.2022, 22:44, Новости дня
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Президент Черногории Мило Джуканович призвал к скорейшему формированию нового состава правительства, а экс-председатель парламента Алекса Бечич – к проведению досрочных выборов.

В Черногории раскололось правящее большинство, которое пришло к власти по итогам выборов 2020 года, когда оппоненты Джукановича и его Демократической партии социалистов сформировали правительство, передает РИА «Новости» со ссылкой на национальное телевидение.

На прошлой неделе депутаты по инициативе вице-премьера и лидера движения URA Дритана Абазовича с меньшими партиями и ДПС выразили недоверие правительству премьера Здравко Кривокапича. в понедельник они же поддержали смену председателя заксобрания.

Джуканович в среду призвал к формированию нового состава кабмина. Генсек URA Милета Радованич заявил, что ведутся консультации о новом правительстве. Он сообщил, что запалнированы переговоры с CIVIS, Социалистической народной партией, партиями нацменьшинств, «Демократическим фронтом» и «Демократической Черногорией» («Демократами»).

Бечич – лидер «Демократов» – с союзниками из других движений организовали акцию протеста «ради защиты воли избирателей на последних парламентских выборах». «Объединилась и собралась Черногория, которая не терпит предательства и обмана, потому что это противоречит тому, что культивировали наши предки», – сказал он.

Бечич полагает, что «новое «правительство меньшинства» будет, прежде всего, зависеть» от Джукановича. В связи с этим он потребовал назначить «дату выборов в органы местного самоуправления» и «дату досрочных парламентских выборов в Черногории».

Напомним, после выборов к власти пришла коалиция, чье ядро составляли как принято считать проросссийские, просербские и антинатовские политики из «Демократического фронта», но Джукановичу по факту удалось сохранить власть, его люди остались в государственных структурах.



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