Эксперт: Нападками на Валиеву Запад хочет опорочить достижения нашей олимпийской сборной

«Уверен, что и Олимпийский комитет России, и Министерство спорта, и Федерация фигурного катания встанут на защиту наших атлетов, в том числе и нашей гениальной спортсменки», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава хабаровского Союза боевых искусств Андрей Белоглазов. Ранее СМИ сообщили, что причиной переноса церемонии награждения наших фигуристов на Олимпиаде якобы стали допинг-пробы Камилы Валиевой.

«Сейчас мы снова видим пример грязной политики в спорте, попытку опорочить наших спортсменов, победивших благодаря своему таланту и усердию. Мы видим, как наши так называемые западные партнеры и спортивная бюрократия снова ищут черную кошку в темной комнате. Они пытаются испачкать грязными вбросами достижения нашей олимпийской сборной», – считает президент Регионального союза боевых искусств, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

«Стоит напомнить, что пробы у Валиевой были взяты еще в декабре, до начала Олимпиады, но о подозрениях насчет допинга почему-то стало известно только сейчас, когда была завоевана золотая медаль. Думаю, на самом деле, мы видим серьезную атаку, цель которой – поставить под сомнение результаты Валиевой из-за якобы найденных запрещенных веществ. У меня вопрос: а почему тогда вы допустили ее до участия в Олимпиаде?», – риторически спрашивает член Общественной палаты.

Белоглазов напомнил, что после блистательного выступления Валиевой на Западе даже зазвучали призывы внести изменения в программу фигурного катания: видимо, чтобы не допустить повторения успеха россиян. Эксперт не исключает, что в ближайшие дни под надуманными предлогами западные спортивные функционеры поставят под сомнение результаты российских спортсменов в других дисциплинах.

«На этом фоне важно напомнить, что накануне открытия Игр лидеры РФ и Китая вместе заявили всему миру о том, что спорт должен быть вне политики. Убежден, что Китай как организатор этого большого мероприятия покажет, что спорт остается вне политики, что он объединяет людей на всех континентах нашей планеты», – добавил Белоглазов.

Ранее российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как утверждало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка сдала в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По данным СМИ, в пробе были обнаружены следы препарата триметазидин, применяемого для профилактики стенокардии. Тот же препарат на прошлой зимней Олимпиаде – в 2018 году в Пхенчхане – стал поводом для обвинений в адрес российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Результаты ее выступления были отменены.

Обозреватели отмечали, что 15-летняя Валиева, завоевавшая золотую медаль, стала первой фигуристкой, чисто сделавшей четверной прыжок на Олимпиадах. Среди поклонников выступления Валиевой оказался американский актер Алек Болдуин. «Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», – написал Болдуин в Instagram. Талант спортсменки, отмечает Eurosport, также высоко оценила чемпионка Олимпийских игр 2002 года, американка Сара Хьюз: «Программа Камилы Валиевой на чемпионате Европы заставила меня захотеть, чтобы короткая программа была чуть длиннее. Какая же прекрасная фигуристка!»