 

Чиновники Петербурга признали нехватку промышленных альпинистов для уборки наледи с крыш

09.02.2022, 22:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Смольном заявили, что для оперативно уборки с крыш наледи и снега Петербургу необходимо   9500 промышленных альпинистов, что на восемь тысяч больше, чем работает в городе сейчас.

Начальник технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов пожаловался, что город располагает лишь 600  штатными промышленными альпинистами и ещё 900 наёмными, которых привлекают через подрядчиков. Из-за дефицита рабочих с крыш свисают глыб льда, которые при обрушении травмируют и убивают петербуржцев.

 «Мы сделали в свое время подсчеты, и получилось, что для того, чтобы хотя бы частично очищать карнизы кровель в течение нормативных сроков, то есть в течение суток, чтобы оперативно устранять опасность возможного схода наледи и снега с карниза и причинения вреда здоровью гражданам, может потребоваться одномоментно порядка 9500 специалистов», – сообщил Джалалов на пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что Смольный в следующем году будет привлекать промышленных альпинистов из других регионов России. Что власти намерены делать в этом году – не ясно. Снежный коллапс, который продолжается из-за бездействия чиновников, стал причиной получения травм и гибели петербуржцев, к примеру, на днях погиб дворник из-за падения наледи с крыши.

Стоит отметить, что рейтинг городской власти в связи с коммунальными проблемами значительно рухнул, все больше жителей критикуют Смольный. Известный социолог Максим Шугалей обвинил в смерти петербуржцев именно чиновников, так как их бездействие превратило к такой ситуации в Санкт-Петербурге.  Публицист Юрий Голубь также добавил, что губернатор Беглов превратил Петербург в «город смерти».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Создано покрытие, благодаря которому спутники становятся невидимыми для радаров

08.04 / Итальянские ученые установили причину заразности зевоты

19.01 / Почти 600 человек получили осложнения после вакцинации от коронавируса в Индии

14.07 / Дело Ивана Сафронова и абсурдная российская реальность

06.01 / В Киеве с восьмого этажа выпал трехлетний ребенок, к этому причастна мать – полиция

04.08 / “Там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни”. Легкоатлетка Максимова отказалась возвращаться в Беларусь

06.10 / Рубль снизился к доллару

17.08 / Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В

04.08 / “Photoshop зашкаливает, зачем уменьшать талию?” 16-летняя дочь Поляковой показала свое новое фото с отдыха

19.09 / В работе Telegram произошел крупный сбой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика