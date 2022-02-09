Чиновники Петербурга признали нехватку промышленных альпинистов для уборки наледи с крыш

В Смольном заявили, что для оперативно уборки с крыш наледи и снега Петербургу необходимо 9500 промышленных альпинистов, что на восемь тысяч больше, чем работает в городе сейчас.

Начальник технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов пожаловался, что город располагает лишь 600 штатными промышленными альпинистами и ещё 900 наёмными, которых привлекают через подрядчиков. Из-за дефицита рабочих с крыш свисают глыб льда, которые при обрушении травмируют и убивают петербуржцев.

«Мы сделали в свое время подсчеты, и получилось, что для того, чтобы хотя бы частично очищать карнизы кровель в течение нормативных сроков, то есть в течение суток, чтобы оперативно устранять опасность возможного схода наледи и снега с карниза и причинения вреда здоровью гражданам, может потребоваться одномоментно порядка 9500 специалистов», – сообщил Джалалов на пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что Смольный в следующем году будет привлекать промышленных альпинистов из других регионов России. Что власти намерены делать в этом году – не ясно. Снежный коллапс, который продолжается из-за бездействия чиновников, стал причиной получения травм и гибели петербуржцев, к примеру, на днях погиб дворник из-за падения наледи с крыши.

Стоит отметить, что рейтинг городской власти в связи с коммунальными проблемами значительно рухнул, все больше жителей критикуют Смольный. Известный социолог Максим Шугалей обвинил в смерти петербуржцев именно чиновников, так как их бездействие превратило к такой ситуации в Санкт-Петербурге. Публицист Юрий Голубь также добавил, что губернатор Беглов превратил Петербург в «город смерти».