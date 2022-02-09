Разработана новая методика работы с жидкими металлами

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09.02.2022, 22:18, Новости дня
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Сплав жидких металлов, названный галинстанон, стал объектом для исследования ученых, которые сумели манипулировать им бесконтактным способом.

Суть изобретения состоит в том, что стало возможным придавать жидкому металлу нужную форму. А это еще недавно считалось абсолютно невозможным. Отношение в данной перспективе изменилось, когда использовали магнит и электрический ток низкого напряжения.

По словам экспертов, данная разработка поможет создавать роботов нового поколения, именно таких, которых мы можем сейчас видеть только в фантастических фильмах. Сделан только первый шаг на этом пути, говорят ученые. Но он очень важный, фактически, принципиальный, открывающий возможность двигаться дальше.



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