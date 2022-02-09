 

Саакашвили заявил, что тайно встречался с Лукашенко в Лондоне

09.02.2022, 22:17, Разное
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления в тбилисском суде по делу о растрате госсредств заявил, что во время своего президентства четыре раза тайно встречался с Александром Лукашенко в Лондоне.

Михаил Саакашвили в суде. Фото: Ираклий Геденидзе / POOL / ТАСС

По словам Саакашвили, там он договорился с Лукашенко о непризнании Беларусью независимости Абхазии и Южной Осетии от Грузии.

«Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию — это итог моих поездок в Лондон», — рассказал Саакашвили (цитата по ТАСС).

Саакашвили не уточнил точную дату их встреч, ссылаясь на секретность этой информации.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, это может произойти, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин.

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В понедельник пресс-секретарь МИД Грузии Мариам Нарчемашвили прокомментировала эту ситуацию, уточнив, что вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии Беларусью не стоит на повестке дня.

Саакашвили арестовали 1 октября спустя несколько дней после того, как он вернулся в страну накануне первого тура муниципальных выборов. Экс-президента Грузии обвиняют в превышении полномочий за приказ правоохранительным органам жестко разогнать акцию протеста 7 ноября 2007 года и незаконном погроме по его приказу в офисах телекомпании «Имеди» 7 ноября 2007 года. В сумме ему грозит не менее девяти лет лишения свободы.

Источник: Новая газета



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