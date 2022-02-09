 

ГСЧС Украины тестирует мобильные приложения для спасения туристов, заблудившихся в горах

09.02.2022, 22:10, Новости дня
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“Продолжается опытная эксплуатация мобильных приложений “Порятунок” и “Порятунок у горах”, призванных облегчить дело поиска туристов, заблудившихся во время отдыха в украинских Карпатах”, – говорится в сообщении.

В частности, программы позволяют уведомить ГСЧС о своем положении и передать спасателям координаты собственного местонахождения.

Каждый турист, установивший одно из приложений на телефон, уже может через него обратиться за помощью к спасателям.

Приложение “Порятунок” доступно на Android и iOS, Порятунок у горах” можно установить только на Android.

Контекст:

Этой зимой ГСЧС Украины неоднократно сообщала о случаях, когда спасателям приходилось искать туристов, потерявшихся в горах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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