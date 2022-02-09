 

Чехия ослабляет коронавирусные ограничения

09.02.2022, 22:10, Новости дня
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Правительство Чехии одобрило постепенное ослабление мер по борьбе с коронавирусом. С марта останется обязательным лишь ношение защитных масок в общественных местах.

Обязанность предъявлять COVID-сертификаты в ресторанах, спортивных, культурных и других мероприятиях отменяется. Обязательное тестирование на коронавирус в компаниях также завершится.

Вместимость массовых мероприятий увеличится, в них сможет принять участие в пять раз больше людей (до 500 человек).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом “Омикрон”. 18 декабря первый случай заражения штаммом “Омикрон” подтвердили в Украине. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Чехии с начала пандемии COVID-19 заболели 3,3 млн человек, более 37 тыс. пациентов умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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