Мнение: Почему заразился Жириновский?

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Пишут, что у больного поражено 50-75% легких.

ТАСС сообщил, состояние 75-летнего депутата Госдумы оценивается как тяжелое. «Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии».

Удивительно, что в декабре прошлого года в эфире радио «Комсомольская правда» Жириновский утверждал, что сделал восемь прививок от коронавируса: «Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило».

В своем телеграм-канале Жириновский уточнил, что первые три раза прививался «Спутником V», затем три раза — «ЭпиВакКороной», а седьмая и восьмая дозы была сделана препаратом «КовиВак».

Почему Жириновский, несмотря на восьмикратное вакцинирование, все-таки заразился коронавирусом? Потому что переборщил с вакцинированием? Восемь доз вакцины расшатали иммунную систему политика? Это только кашу маслом не испортить, а иммунитет – не каша, вацкина – не масло? Или антитела, выработанные «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» начали глушить друг друга?

На снимке: Владимир Жириновский на вакцинации. Фотография отсюда

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