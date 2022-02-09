Эксперт: Скандал с уволенной в Петербурге учительницей вскрыл правовую лакуну

«Такого человека, как Сапрыкина, нельзя подпускать к детям. Вся история о том, что ее уволили из школы за чтение стихов Хармса детям – выдумана» – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее в СМИ появились сообщения о судимости петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной.

«Еще в тот момент, когда пост об увольнении Серафимы Сапрыкиной в воскресенье начали массово распространять в «Фейсбуке», я уже возмутился: Подождите, это только одна точка зрения! Эта версия пока ничем не подкреплена». Однако к делу сразу подключились либеральные СМИ, которые растиражировали версию обиженной учительницы. Местный депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский написал запрос с требованием проверить случившееся», – рассказал член Общественной палаты РФ, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич

«Началась вакханалия: никого не интересовало мнение противоположный стороны – руководства школы. Никто не стал проверять, как все было на самом деле», – считает собеседник. «Вызывает глубокое сожаление поспешная реакция министра просвещения, который в ультимативном ключе распорядился восстановить педагога в должности. Мне уже тогда было понятно, что никакой она не педагог», – сказал Малькевич.

«Но дальше наконец было проведено журналистское расследование, которое показало, что Сапрыкина, судя по всему, в прошлом была судима и что она поменяла ФИО по собственному желанию – вероятно, хотела начать жизнь с чистого листа. Сейчас настроение общества изменится, все будут задаваться вопросом: «Почему биографию учителя вовремя не проверили?». А как ее проверить, если она уже поменяла имя и фамилию. У нас в принципе вскрылась очень серьезная правовая лакуна», – рассуждает эксперт.

Малькевич напомнил, что до своего увольнения Сапрыкина всего около месяца проработала в другой школе. «Оттуда она тоже быстро ушла. Все, кто с ней расстались, перекрестились. Бывшие коллеги говорят, что от нее одна сплошная головная боль», – отметил член ОП. «Мы видим, как сейчас торжествует справедливость. Но меня как петербуржца волнует вопрос: насколько велик будет список тех, кто извинится за все это? Все, кто кричал про «кровавый режим», мучающий юную учительницу, которая пыталась открыть детям глаза на Хармса, – извинятся ли они теперь перед директором гимназии, перед горожанами за то, что повелись на фейк такого масштаба?», – спрашивает Малькевич.

«Получается, сегодня любой может выложить историю в соцсетях, и если там будет «правильная подача», направленная против власти, то никто не удосужит себя проверками. Нормально ли это? Вот в чем проблема», – заключил собеседник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье учительница из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвавший проверить сообщения. Министр просвещения Сергей Кравцов потребовал восстановить Сапрыкину на работе, пообещав провести проверку.

Однако в среду вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сообщила изданию «Ротонда», что учительница не вернется в гимназию и вообще вряд ли продолжит работать в школах.

«Темы «врагов народа» ни в каких школьных обсуждениях не было», – констатировала вице-губернатор, добавив, что именно учитаельница, к сожалению, стала главной новостью в публичном поле. Потехина обратила внимание на то, что Сапрыкина не смогла сработаться с коллективом и в другой школе. «Серафима – живой и увлекающийся человек, но ее проблемы связаны с тем, что школа живет по образовательным стандартам, по учебным планам и программам, а она хочет жить в соответствии с вдохновением. Это основной, можно сказать, мировоззренческий конфликт», – объяснила Потехина.

Наряду с этим источник «Комсомольской правды» сообщил, что Сапрыкина, по предварительным данным, была судима, после чего меняла паспортные данные. По российскому законодательству, с судимостью должность преподавателя получить нельзя.