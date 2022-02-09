Российские военные рассказали об ударах ВВС Израиля по Сирии

Истребители ВВС Израиля F-16 атаковали территорию Сирии, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Около 2.00 мск 9 февраля «четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск», сообщил Журавлев. Сирийские ПВО российского производства уничтожили восемь ракет, передает РИА «Новости».

Напомним, военный источник сообщал, что в результате воздушных ударов Израиля по Дамаску погиб по меньшей мере один сирийский военнослужащий и еще пятеро получили ранения.