 

Российские военные рассказали об ударах ВВС Израиля по Сирии

09.02.2022, 21:59, Новости дня
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Истребители ВВС Израиля F-16 атаковали территорию Сирии, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Около 2.00 мск 9 февраля «четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск», сообщил Журавлев. Сирийские ПВО российского производства уничтожили восемь ракет, передает РИА «Новости».

Напомним, военный источник сообщал, что в результате воздушных ударов Израиля по Дамаску погиб по меньшей мере один сирийский военнослужащий и еще пятеро получили ранения.



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