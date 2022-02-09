Jaguar Land Rover разнообразит гардероб своих клиентов

Новые онлайн-магазины объединили в себе не только оригинальные аксессуары для автомобилей Jaguar и Land Rover, но и широкий ассортимент брендированной продукции, такой как одежда, бейсболки, сумки, часы и множество других товаров, выполненных в истинно британском стиле и с безупречным качеством.

Для оформления заказа пользователю необходимо добавить выбранные позиции в корзину и указать дилера, у которого он планирует приобрести продукцию. После этого дилер связывается с клиентом для уточнения деталей покупки и сроков доставки. Получить товар можно будет в дилерском центре, указанном при оформлении заказа.