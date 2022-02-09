В РФ обнаружили новый кроссовер Chery Tiggo 4 Pro

Новый кроссовер Chery Tiggo 4 Pro удалось обнаружить на российских дорогах.

Данная модель фактически является рестайлинговой модификацией паркетника Tiggo 5x для китайского рынка. Эксперты предполагают, что появление первого экземпляра является залогом дальнейшего появления автомобиля на российском рынке в свободной продаже. Кроме того, отличительной особенностью является уникальная решетка радиатора, новые бамперы, а также противотуманные фары.

Кроме того, под капотом автомобиля установили 1,5-литровый бензиновый двигатель на 147 л.с. Также сообщается, что новая модель получит и более упрощенную модификацию с аналогичным мотором на 114 л.с. На выбор предложат версии с механической трансмиссией или вариатором.