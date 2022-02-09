 

Электрический кроссовер Subaru Solterra 2023 года доступен для бронирования в США

09.02.2022, 21:34, Новости дня
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Новый Subaru Solterra является первым электрокаром японского бренда.

В настоящее время уже доступны предварительные заказы на автомобиль на территории США. Оформить заявку на покупку автомобиля можно до 28 февраля. Для покупки автомобиля понадобится заплатить аванс в размере 250 долларов. Вместе с тем ценник на электрическую модель Subaru Solterra пока не называют. Покупатели смогут заранее выбрать цвет салона и некоторые индивидуальные особенности интерьера.

В среднем исполнении Subaru Solterra получил качественные материалы отделки, а также рейлинги, 20-дюймовые диски, противотуманки и компактный спойлер на крышке багажника. Запас хода японского электрокара будет составлять около 350 километров.



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