 

Зачем Агурбаш на Кудрявцеву обиделась – Личное мнение

09.02.2022, 21:32, Разное
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Анжелика Агурбаш (не спрашивайте у меня, кто такая: моё представление об этой женщине весьма смутное) обиделась на Леру Кудрявцеву.


Фото: Соцсети

Агурбаш гордо притащилась на программу к Лере. Не к Познеру, заметьте. Программа называется «Секрет на миллион».

Уже по одному названию можно, наверное, догадаться, о чём, как и зачем вообще с тобой тут будут беседовать. Явно не о мирах Эверетта и не о глобальном потеплении, согласитесь.

Лера позвала Анжелику поговорить о личном: свадьба, роды, развод. Желательно — измены и мордобой, если они имели место в жизни. Можно, наверное, попросить сделать тест ДНК кому-нибудь — желательно, человеку известному, чтобы выяснить, есть ли у тебя внебрачные дети, которых ты не рожала.

Лера со всеми об этом разговаривает. Формат такой. Это, только это и ничего, кроме этого, хочет видеть на голубом экране её аудитория.


Фото: Соцсети

Побеседовав с Кудрявцевой, Агурбаш назвала ту бессовестной.

«Я по-человечески попросила Леру, чтобы не было никакой грязи. Потому, что в передаче снимаются прежде всего мои дети. И она лично мне это обещала. Но то, что в итоге я увидела в эфире, конечно, меня повергло в какой-то ступор. Я не понимаю, как можно так нагло поступать с людьми, бессовестно».

Анжелика, а чего ты, собственно, хотела? Поторговать лицом у Лерки в никому не нужном ящике, рассказать, как ты говоришь, о творческих планах, вместо развода с колбасным королём?

Откровенно неумное желание, я тебе скажу.

Чтобы с тобой не разговаривали о личном, требуется одно: не трясти личным перед публикой. Тебе — вопрос о личном? Ты в ответ — сидишь дома, там занимаешься своей личной жизнью, а не лезешь на передачу на НТВ. По-моему, это логично, разве нет? Вот лично мне это помогает.

Кудрявцева же просто выполняла свою работу: у неё она — именно такая.

А у вас есть секрет на миллион — тот, который вы не расскажете никому, кроме меня? А какой? Я вас слушаю очень внимательно. Колитесь!

Источник: Лена Миро



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