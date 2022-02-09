Они находятся под защитой предков: у каких знаков зодиака самая светлая и легкая карма

Рождение под покровительством определенного созвездия наделяет каждого из нас некими качествами, жизненными установками, особенностями. Предлагаем узнать, у каких знаков зодиака наиболее сильна кармическая связь с предками, а также познакомиться с кармическими установками каждого из них.

Самая мощная кармическая задача

Астрологами выделено четыре знака, у которых наиболее сильная связь с прошлыми поколениями.

Прежде всего, это Водолей. С самого детства представители знака обладают удивительным чутьем, феноменальной интуицией, которая позволяет им видеть события грядущего. Эта способность унаследована Водолеями от предков и помогает им, позволяя воплощать в жизнь даже самые смелые проекты.

Далее следует Рак – представитель гороскопа с сильнейшим чутьем. С самого детства он живет под покровительством предков, которых слушается, поэтому запрограммирован на удачу. Раки интуитивно понимают, в каких сферах способны добиться успеха. Почему же среди миллиардеров так мало представителей знака? Виновата их собственная неуверенность в себе.

Скорпионы – самые таинственные представители зодиака, за внешним спокойствием которых скрывается огромное количество секретов. Магия предков позволяет Скорпионам маскировать свои истинные намерения.

Еще один знак – рациональный Козерог. Он крайне редко совершает ошибки, что связано не только с логичностью и осторожностью, но и с кармической поддержкой предков.

Кратко о кармических установках

Давайте узнаем, у кого из знаков зодиака тяжелая карма, над кем тяготеют грехи прошлого, а у кого молодая карма.

Овны в своих предыдущих воплощениях пожертвовали собой ради любимых, однако этот смелый поступок не был оценен по достоинству. В этой жизни представителями знака движет обида. Именно из-за этого они упрямы и немного эгоистичны. Основная кармическая задача – обрести терпение. В отношениях важно обуздать свой гнев.

Тельцы, ваша задача – научиться быть благодарным Вселенной за ее дары и спокойно относиться к временным сложностям. Поэтому на долю представителей знака нередко выпадают испытания на прочность: проблемы в отношениях, финансовые затруднения.

Задача Близнецов – найти дело, которое будет их реально интересовать, и сосредоточиться на нем, не разбрасываясь. Это общительные люди, но в действительности искренне общаться они не умеют. Научитесь не бояться постоянства, и вас ждет счастье.

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Раки, ваша кармическая задача – научиться прощать даже тех, кто сделал вам больно. И не переживайте из-за пустяков.

Лев – очень сильный во всех отношениях человек, но не понимает ценности любви. Его задача – понять, что гармоничные отношения гораздо важнее власти и денег. А также научиться адекватно реагировать на критику.

Задача Дев – осознать законы Вселенной, понять, что между происходящими событиями имеется глубинная связь. Преодолейте свою врожденную придирчивость, и вы обретете счастье.

Весы – миротворцы в прошлых жизнях. Сейчас же ваша задача – обретение гармонии и равновесия.

Скорпионам предстоит научиться прощать людей, причинивших им боль. Для этого знака свойственна сильно развитая интуиция, не бойтесь ею пользоваться. Однако ваше умение манипулировать может сыграть злую шутку.

Задача Стрельца – научиться тактичности и понять, что иное мнение кроме вашего собственного имеет право на существование. Отрабатывайте карму в области коммуникации.

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Козерогам предстоит понять, что ценность любого достижения – в вашем к нему отношении, а не в позиции окружающих. Чаще всего эти люди – обладатели старых душ и пережили множество воплощений.

Водолеи, ваша карма – понять, что окружающие не обязаны действовать по вашему велению. Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого.

Наконец, карма Рыб – научиться работать над собой и ценить себя, не разучившись делать добро людям.

Кардинальная энергия

Рассмотрим также, каковы кармические связи различных знаков. К кардинальной энергии относятся Овны, Раки, Весы и Козероги. Для этих знаков свойственна импульсивность, умение действовать, делать первый шаг. Такая энергия сравнима с гейзером – настолько она мощная.

Фиксированная энергия

Ее представители – Тельцы, Львы, Водолеи и Скорпионы. Они способны осуществить масштабные проекты, для реализации которых требуется время и сила. Это люди, способные выжидать, отличающиеся стабильностью. Их можно сравнить с локомотивом – состав постепенно набирает скорость, однако спустя время остановить его нельзя. Это инертные, но очень энергичные люди.

Мутабельная энергия

Представители – Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы. Эти знаки умеют подстраиваться под меняющиеся условия действительности, меняются. Они быстро меняют жизненные цели, предпочитая путь наименьшего сопротивления. Астрологи сравнивают их с хамелеонами. Интересно, что богатейшие люди в мире обладают мутабельной энергией.