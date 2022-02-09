Бурба: По моей информации, из Беларуси в Россию вагнеровцев провожал старший сын Лукашенко. Понимаете, какой уровень извинений должен быть?

“Я вам скажу очень интересную деталь. Вы знаете, что лично провожал этих “вагнеровцев”… Старший сын Лукашенко, по моим данным. С одним из руководителей КГБ. И спрашивал: “Ребята, не имеете ли вы претензий к нам?” Вы понимаете, какой уровень извинений должен быть?” – сказал Бурба.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании “Вагнер” в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК “Вагнер” якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли – и план провалился.

Бурба считает, что переносить спецоперацию было нельзя и это одна из причин ее провала.

Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК “Вагнер” и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу “авантюристом и аферистом” и заявил, что тот хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. “Мне стыдно за этот эпизод в жизни нашей разведки, выдающихся разведчиков. Мне стыдно. Я говорю, что мы были слабыми в этой операции”, – сказал Зеленский.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

—