Финский депутат ушел с должности главы комитета из-за твита об Украине

Как пишет Yle, причиной отставки стал твит политика об Украине. Yle отметило, что в твите Ниикку заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону или кому-то еще следовало бы прямо сказать, что Украина не может стать членом НАТО. Издание пишет, что сообщение вызвало возмущенные реакции, так как он противоречит официальной внешнеполитической позиции Финляндии, согласно которой любое государство имеет право самостоятельно принимать решения в области внешней политики. Позже свой твит депутат удалил.

В Facebook политик заявил, что поддерживает суверенитет Украины.

“Я открыто признаю, что твит, который я разместил утром, был сформулирован небрежно. Само собой разумеется, что я защищаю суверенитет Украины и внешнюю политику Финляндии. Каждая страна имеет независимое право решать, подавать ли заявку на членство в НАТО. Моя основная забота состоит в том, удастся ли дипломатии избежать полномасштабной войны. Из-за моего неосторожного твита я уйду с поста председателя комитета по иностранным делам на завтрашнем [9 февраля] заседании комитета”, – заявил он.

https://www.facebook.com/niikkomika/posts/378953834038844

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по “гарантиям безопасности”. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет “позитивной” для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по “гарантиям безопасности”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—